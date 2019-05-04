Ученые назвали наиболее опасные для женщин углеводы

Обожаемые многими женщинами сладости в целях сохранения здоровья им противопоказаны / 1zoom.ru

Ученые из Национального онкологического института в результате исследований пришли к выводу, что продукты с высоким гликемическим индексом в два раза повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.

Как сообщается в журнале Archives of Internal Medicine, медики на протяжении восьми лет анализировали рацион и показатели состояния здоровья более 15 тысяч мужчин и 32 тысяч женщин.

Эксперимент показал, что у женщин, потребляющих продукты с высоким гликемическим индексом, риск возникновения проблем с сердцем и сосудами повышен в два раза. Сравнивали их с представительницами прекрасного пола, в рационе которых данные продукты сведены к минимуму. Отмечается, что на мужчин гликемический индекс так, как на женщин, не воздействует.

Читайте такжеУченые выявили секрет быстрого засыпанияУченые предположили, что причина заключается в повышенной концентрации в крови жирных кислот и в снижении уровня положительного холестерина, что влечет скачки глюкозы в крови. Отмечается, что женский гормон эстроген ускоряет процесс выработки глюкозы, в то время как мужской андроген демонстрирует тенденцию к снижению.

Не рекомендованные для дам продукты с высоким гликемическим индексом – это сладости, а также выпечка и прочие изделия из белой пшеничной муки.

Напомним, в Южной Корее медики в результате исследований выявили, что шоколад способен замедлить потерю слуха и предупредить появление шума в ушах у людей среднего возраста.