Названа наиболее опасная упаковка для продуктов питания

Ученые рекомендуют покупателям выбирать менее яркие упаковки / Фото: Suomen Luonto

При изготовлении упаковок могут использовать токсичные материалы, которые способны спровоцировать ряд тяжелых заболеваний.

Как сообщает Hyser, упаковку, как правило, делают из целлюлозы, фольги, полиэтиленовой пленки или пластика с применением клея и красителей. Мнимая яркость нередко таит опасность для здоровья потребителей.

Эксперты подчеркивают, что упакованный товар опасен наличием вирусов и бактерий, провоцирующих инфекционные заболевания. Также не цельная упаковка грозит тем, что человек может употребить в пищу ее фрагменты (например, фольги), что чревато заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Недобросовестные производители могут удешевлять упаковку, что увеличивает риск токсичности.

Читайте такжеУченые озвучили способ снижения вероятности инсультаОдним из наиболее опасных материалов ученые назвали пластик, который способен изменять свои свойства под воздействием нагревания и давления. Специалисты выявили, что у 92% людей, выбранных совершенно случайным образом, наблюдается повышенная концентрация бисфенола А в организме. Исследования показали, что токсичные вещества могут провоцировать гормональные нарушения.

Сейчас производители наносят на упаковку маркировку "эко", "био" или "органик", однако информация не всегда соответствует действительности. Нередко это лишь маркетинговый ход, который не имеет ничего общего с экологичностью и призван лишь привлечь покупателя мнимой безопасностью.

Специалисты рекомендуют в супермаркетах обращать внимание на состав не только продуктов, но и упаковки, которая также таит опасность для здоровья.

Напомним, бессонница грозит серьезными проблемами со здоровьем, поэтому специалисты рекомендуют правильно дышать, чтобы скорее погрузится в сон.