Ученые выявили секрет быстрого засыпания

Исследователи полагают, что необходимо использовать особую методику дыхания.
Бессонница грозит серьезными проблемами со здоровьем, поэтому специалисты рекомендуют правильно дышать, чтобы скорее погрузится в сон.
Ученые выяснили, что эффект быстрого засыпания базируется на особой технике дыхания.
Этот способ используют во время профессиональных занятий йогой. Он получил название "4-7-8".
Исследователи рекомендуют воспользоваться методом, который поможет уснуть за час:
- вдыхать воздух ноздрями на протяжении четырех секунд;
- задержать дыхание на семь секунд;
- выдохнуть воздух ртом на восемь счетов.
По мнению ученых, данная процедура обладает методом легкого снотворного. Она насыщает кровь кислородом, замедляет сердцебиение и избавляет от стресса. Для максимального эффекта важно дышать размеренно.
Напомним, ВОЗ изменила нормативы здорового артериального давления у людей.