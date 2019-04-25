Ученые выявили секрет быстрого засыпания

Бессонница чревата последствиями / 24tv.ua

Бессонница грозит серьезными проблемами со здоровьем, поэтому специалисты рекомендуют правильно дышать, чтобы скорее погрузится в сон.

Ученые выяснили, что эффект быстрого засыпания базируется на особой технике дыхания.

Этот способ используют во время профессиональных занятий йогой. Он получил название "4-7-8".

Исследователи рекомендуют воспользоваться методом, который поможет уснуть за час:

- вдыхать воздух ноздрями на протяжении четырех секунд;

- задержать дыхание на семь секунд;

- выдохнуть воздух ртом на восемь счетов.

По мнению ученых, данная процедура обладает методом легкого снотворного. Она насыщает кровь кислородом, замедляет сердцебиение и избавляет от стресса. Для максимального эффекта важно дышать размеренно.

Напомним, ВОЗ изменила нормативы здорового артериального давления у людей.