Кардиологи изменили нормы традиционного артериального давления

24 апреля 2019, 00:40

Специалисты полагают, что показатели необходимо корректировать.

артериальное давление
Артериальное давление является маркером здорового сердца / Фото: newsru.co.il

ВОЗ изменила нормативы здорового артериального давления у людей.

Как сообщает European Heart Journal, верхняя граница нормы по новым параметрам составляет 130 на 80 мм рт. Столба. При данных показателях давление рекомендуют снижать.

Отмечается, что ранее давление советовали снижать при значении 140 на 90 мм рт. столба.

Для людей в возрасте моложе 65 лет здоровым ориентиром является верхнее давление в пределах 120-129 мм. рт. столба. Для пациентов старше 65 лет значение не должно превышать 139 мм. рт. столба.

"Независимо от заболеваний и степеней риска нижнее давление должно оставаться в пределах 80 мм. рт. столба", – заявили европейские кардиологи.

В ВОЗ констатируют, что нарушения работы сердечно-сосудистой системы станут причиной смерти более миллиарда человек. В преимущественном большинстве государств именно эти заболевания наиболее часто приводят к смертности.

Напомним, ученые из Оксфордского университета назвали овощ, который спасает от онкологии.

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давление кардиология
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