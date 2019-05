Стала известна дата выхода Death Stranding

Death Stranding

Стала известна дата релиза игры Death Stranding от сумрачного гения игровой индустрии, Хидео Кодзимы.

Она выйдет эксклюзивно для платформы PlayStation 4 8 ноября этого года.

Такую информацию опубликовала на своей странице в фейсбуке тайваньская PlayStation, раньше официального анонса проспойлерив дату релиза. Позже запись была удалена, но читатели успели сделать скриншот.

Официальную же дату должны объявить во время стартовавшей еще вчера трансляции на Twitch, которая сопровождалась загадочной фраза: "Tomorrow is in your hands" ("Завтра — в твоих руках"). Позже тизер с теми же словами появился и в микроблоге Кодзимы.

Несмотря на то, что игру анонсировали еще на E3 2016, Death Stranding по-прежнему остается самым загадочным проектом среди AAA-тайтлов - о сюжете и геймплее известно совсем немного, что порождало все эти годы в интернете массу теорий.

В марте Кодзима сообщал, что игру уже можно пройти от начала и до конца, из чего следует, что Death Stranding находится на заключительном этапе разработки. Напомним, Кодзима планировал закончить разработку игры до Олимпиады в Токио, которая пройдёт в 2020 году, однако, по его словам, производство пока "немного отстаёт от графика".

Страница игры в магазине PS

Стоит отметить, что в магазине PlayStation Store промо-страница игры появилась еще до официального анонса. Игру уже сейчас можно предсказать. Бонусы, которые полагаются за предзаказ:

Динамическая тема для PS4;

Аватар PSN с Люденсом;

Четыре внутриигровых скина для главного героя (золотые очки от солнца, броня, кепка и экзоскелет).

Также ожидается, что игра позже выйдет на ПК: Хидео Кодзима неоднократно заявлял, что хотел бы видеть свою игру и на персональных компьютерах. Однако в случае, если консольная эксклюзивность будет временной, ожидать Death Stranding на ПК стоит не раньше, чем через полгода-год после выхода на PlayStation 4.