"Взрывной день": астролог назвала важные даты конца июня-2019

В конце июня будет "взрывной день", предупредила астролог / rabstol.net

Астролог, журналистка Наталия Ульянкина спрогнозировала, что в конце июня-2019 будет ряд важных дат, в частности, 24 числа ожидается день повышенной чувствительности, и лучше реализовать себя в домашней сфере.

Вторая половина 27 июня будет эмоционально нестабильной, ожидается "взрывной день", говорится в блоге эксперта на ТСН.

По данным журналистки, 29-го июня прогнозируется денежный день — возможно получение дохода.

Также Ульянкина предупредила, что 27 июня с 09:51 до 15:32 и 29 июня с 20:38 до 23:09 не стоит начинать новые дел и заключать важные сделки.Ранее астролог Влад Росс рассказал Главреду гороскоп на июнь 2019 для всех знаков Зодиака. Эксперт спрогнозировал, что везунчиками первого летнего месяца станут Стрелец, Рыбы, Близнецы и Дева.