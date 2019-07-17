Ранние арбузы и дыни: медики назвали признаки отравления нитратами

Эксперты советуют не есть бахчевые до наступления августа.
Эксперты призвали не есть ранние дыни и арбузы, так как высок риск отравления нитратами.
Симптомы отравления ими проявляются уже через 4–6 часов после еды, передает MedikForum.
Что касается арбузов, то даже самые "быстрые" их сорта созревают в природе не раньше конца июля, более раннее их появление на прилавках обусловлено использованием специальных удобрений для их ускоренного созревания.
Основные симптомы отравления нитратами:
- боли в животе различной локализации;
- тошнота;
- рвота;
- многократный жидкий стул;
- головная боль;
- повышение температуры тела до 38–39 градусов.
Ранее эксперт рассказала, можно ли есть ранние арбузы и дыни.