Ранние арбузы и дыни: медики назвали признаки отравления нитратами

Эксперты советуют не есть ранние бахчевые / 24.kz

Эксперты призвали не есть ранние дыни и арбузы, так как высок риск отравления нитратами.

Симптомы отравления ими проявляются уже через 4–6 часов после еды, передает MedikForum.

Что касается арбузов, то даже самые "быстрые" их сорта созревают в природе не раньше конца июля, более раннее их появление на прилавках обусловлено использованием специальных удобрений для их ускоренного созревания.

Основные симптомы отравления нитратами:

боли в животе различной локализации;

тошнота;

рвота;

многократный жидкий стул;

головная боль;

повышение температуры тела до 38–39 градусов.

Ранее эксперт рассказала, можно ли есть ранние арбузы и дыни.