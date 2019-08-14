Врачи рассказали, кому нельзя есть арбузы

Арбуз полезен, но не всем / 1zoom.ru

Сезон арбузов – в полном разгаре. Польза арбуза всем известна - это вкусный и низкокалорийный фрукт, богатый минералами и витаминами. Однако, не всем можно есть эти ягоды. Медики объяснили, кому арбузы противопоказаны.

По словам врача высшей категории Ольги Саакян, арбуз не стоит употреблять людям, у которых есть проблемы с оттоком мочи, мочекаменная болезнь, аденома предстательной железы.

В зоне риска находятся и люди, у которых имеются заболевания сердца, которые сопровождаются задержкой жидкости и отеками, а также те, кто страдает колитами и расстройствами желудочно-кишечного тракта. У таких граждан злоупотребление ягодой может вызвать тошноту, диарею, раздутие живота и расстройство желудка.

Читайте также"Гребаные перекупщики": на Херсонщине нашли самый крупный арбузКроме того арбуз не стоит есть людям, страдающим аллергией на пыльцу растений. Так как плод имеет высокий гликемический индекс (75), диабетики также не могут его употреблять - он очень быстро повышает уровень глюкозы в крови.

Напомним, ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала о главной угрозе арбузов. Оказалось, что это не нитраты, а грязь на их поверхности, в которой могут жить бактерии сальмонелла и листерия, которые провоцирую болезни сальмонеллез и листериоз соответственно.