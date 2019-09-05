Ученые ошарашили ответом, толстеют ли от пива или худеют

Толстеют ли от пива или худеют / nnm.me

Калорийность пива такова, что от него на самом деле не толстеют, пояснили ученые. Если соблюдать всего одно условие.

Так называемый пивной живот не появится от бокальчика пива, ведь в нем всего 100-200 ккал (это среднее значение). Это все равно что съесть небольшой бутерброд.

С другой стороны, уточнили ученые, если пивом злоупотреблять, то такое увлечение, само собой, не пойдет на пользу ни талии, ни здоровью в целом.

И не стоит забывать, что разные сорта пива отличаются по содержанию дрожжей, солода и хмеля, а, значит, и калорийность у них разная.

К слову, многие интересуются, толстеют ли от безалкогольного пива. Калорийность безалкогольного пива – 26-30 ккал, его включают в ряд диет для похудения. Но злоупотреблять им врачи также настойчиво не рекомендуют.

Ранее ученые подробно расписали полезные свойства пива. При этом эксперты также предупреждают: полезность пенного напитка зависит от количества выпитого.

Также стало известно, как выпитое пиво влияет на секс. Ответ на этот вопрос дала группа социологов и психологов после длительных исследований.