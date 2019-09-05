Ученые ошарашили ответом, толстеют ли от пива или худеют

От чего появляется пивной живот на самом деле, пояснили эксперты.
Калорийность пива такова, что от него на самом деле не толстеют, пояснили ученые. Если соблюдать всего одно условие.
Так называемый пивной живот не появится от бокальчика пива, ведь в нем всего 100-200 ккал (это среднее значение). Это все равно что съесть небольшой бутерброд.
С другой стороны, уточнили ученые, если пивом злоупотреблять, то такое увлечение, само собой, не пойдет на пользу ни талии, ни здоровью в целом.
И не стоит забывать, что разные сорта пива отличаются по содержанию дрожжей, солода и хмеля, а, значит, и калорийность у них разная.
К слову, многие интересуются, толстеют ли от безалкогольного пива. Калорийность безалкогольного пива – 26-30 ккал, его включают в ряд диет для похудения. Но злоупотреблять им врачи также настойчиво не рекомендуют.
Ранее ученые подробно расписали полезные свойства пива. При этом эксперты также предупреждают: полезность пенного напитка зависит от количества выпитого.
Также стало известно, как выпитое пиво влияет на секс. Ответ на этот вопрос дала группа социологов и психологов после длительных исследований.