Ученые подробно расписали полезные свойства пива: неожиданные факты

10 июля 2019, 05:07

Эксперты предупреждают: полезность пенного напитка зависит от количества выпитого.

Пиво
Ученые расписали полезные свойства пива / Днепр Час

Исследователи из разных частей мира решили коллективно доказать пользу пива, и выложили шесть полезных свойств пенного напитка.

Состав пива отличается содержанием ряда витаминов и других полезных  микроэлементов, однако его полезность зависит от количества выпитого, передает MedikForum.

1. Укрепляет кости

Ученые из Университета Тафта провели исследования, которые показали, что входящий в состав пива минерал кремний делает кости более прочными и служит профилактикой остеопороза. Однако ученые советуют не злоупотреблять полезными свойствами, и пить максимум бутылку в день.

2. Уменьшает риск ревматоидного артрита

Шведские ученые определили, что три бутылки пива в неделю снижают риск заболевания артритом на 52 процента.

3. Служит профилактикой инфаркта и инсульта

Из-за того, что пиво активирует рост высокоплотных липопротеинов (хороший холестерин), риск возникновения инфаркта или инсульта может понижаться на 40%.

4. Защищает от почечных камней

Ученые еще не установили точную связь между пивом и уменьшением риска возникновения камней в почках у мужчин, употребляющих пиво, но хвастаются статистикой: те, кто пьет не более бутылки пива в день, на 20 процентов защищен от появления камней в почках.

5. Помогает предотвратить слабоумие

Одной из причин слабоумия является накопление в организме алюминия, разрушающего мозговые клетки. Пивной компонент кремний уменьшает количество поглощаемого организмом алюминия, это подтвердило не одно исследование ученых.

6. Препятствует диабету

Ученые обнаружили, что при умеренном употреблении пива риск возникновения сахарного диабета 2 типа может сокращаться на 65%.

Ранее ученые рассказали о пользе пива.

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