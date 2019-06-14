"Почти лекарство": ученые рассказали о пользе пива

Ученые считают пиво полезным для здоровья / Reuters

Медики в результате исследований пришли к выводу, что пиво в небольших количествах положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и может предотвратить самые различные заболевания.

Специалисты из Кембриджского университета проанализировали показатели двух миллионов здоровых жителей Британии, которые регулярно выпивали бокал пива.

"С точки зрения биологии, люди, которые пьют в умеренных количествах, как правило, имеют более низкий уровень воспалений или повышенный уровень хорошего холестерина. Но некоторые считают, что эти люди просто сами по себе более здоровые и социально вовлечены, что приводит к снижению уровней различных типов сердечных заболеваний, то есть спиртное ни к чему", — цитирует издание слова доктора Стивена Белла, который проводил данное исследование.

Читайте такжеУченые выявили неожиданную пользу томатного сокаУченые констатировали, что регулярное употребление небольшого количества пива может предотвратить инсульт. Участники эксперимента, которые спиртной напиток не употребляли, страдают от стенокардии, сердечной недостаточности или инфаркта и заболеваний периферических артерий. Медики также отметили необходимость пересмотра рациона питания респондентов.

Отмечается, что врачи одной из больниц во Вьетнаме с помощью пива спасли пациента с тяжелым отравлением. 48-летний Нгуен Ван Нхат отравился метанолом, уровень данного вещества в крови мужчины в 1119 раз превышал допустимую норму. Медики решили лечить пациента пивом, которое содержит этанол, и мужчина впоследствии пришел в сознание.

Напомним, ученые выяснили, что употребление пива негативно влияет на способность людей завести знакомства с целью секса.