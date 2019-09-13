Мы не одиноки: ученые нашли планету с пригодными для жизни условиями

На планете есть вода и идут дожди / Фото UNIVERSE TODAY

За 110 световых лет в созвездии Льва ученые нашли планету, температура на которой пригодна для жизни. Также на ней есть вода и даже есть вероятность того, что там идут дожди. Открытие дает ответ на вопрос, есть ли жизнь на других планетах.

"На сегодня это единственная известная экзопланета, на которой как вода, так и температура, пригодны для жизни", - пишет AP.

В то же время такие же условия для существования, как на Земле, на этой планете невозможны.

"Единственный вопрос, который мы пытаемся решить, - это вопрос пригодности для жизни", - прокомментировал ученый Лондонского университета Ангелос Циарас.

Исследователь из Монреальского университета Берн Беннек считает, что обнаружение этой планеты - это самый большой шаг, который сделали ученые в поиске жизни на других планетах.

Издание напоминает, что планета, известная как K2-18b, была обнаружена в 2015 году. По размеру она вдвое больше Земли и считается скалистой. Течет ли вода на ее поверхности - неизвестно. Звезда этой планеты - красный карлик - значительно меньше и прохладнее, чем наше Солнце. Год на K2-18b продолжается 33 дня. Температура колеблется от минус 73 градусов до плюс 47 градусов по Цельсию. На дневном небе звезда светится красным. Кроме того, планету бомбардирует жесткая радиация.

Напомним, ранее уфологи сообщили, что смертоносная планета Нибиру при помощи высокотехнологичной голограммы заменила главную звезду Солнечной системы.