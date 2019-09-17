Астролог раскрыла "секреты" людей, которые родились под знаком Дева

Девы умеют сдерживать эмоции, сообщила астролог / Скриншот

Люди, рожденные под знаком Зодиака Дева, умеют сдерживать эмоции, им присуща некоторая скрытность, когда идет речь о том, что они считают самым ценным.

Для представителей этого знака базовой является вечная тема совершенства и его недостижимости в земном воплощении, поделилась российский астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram.

Эксперт добавила, что Девы в любви серьезны и требуют от партнера доверия и взаимного переплетения в бытовых привычках.

"Уже примерно неделю четыре планеты из семи основных находятся в знаке Девы. И каждый из нас должен чувствовать в себе нарастание девьих качеств. Уже ощутили?" – поинтересовалась астролог.

Читайте такжеДева: в чем суперсила и слабость людей под этим знаком ЗодиакаРанее астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2019 для всех знаков Зодиака и предупредил, что Девам грозят неудачи, а главными счастливчиками месяца станут Раки, Весы, Овны и Козероги.