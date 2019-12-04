Оголтелый мастурбатор: в Steam выпустят игру-симулятор онаниста

Wanking Simulator/ скриншот из видео

В системе онлайн-распространения контента Steam появилась страница игры Wanking Simulator [в пер. с англ - симулятор онаниста].

Издателем проекта значится польская компания Utimate Games S.A., ранее выпустившая Ultimate Fishing Simulator и ряд других игр.

По сюжету на главного героя по имени Уинстон Гэй донесли властям соседи - за то, что он слишком шумно онанирует. Коррумпированные чиновник в наказание забирают его жилье, а потому протагонист выходит на тропу войны.

Как сообщают разработчики, главная задача игроков — устроить хаос и нанести как можно больше урона городу и его жителям - до того, как Уинстона схватит полиция. Это все щедро сдабривается онанизмом, причем главные герой может использовать даже сверхспособности вроде ослабления гравитации либо телепортации.

Точная дата выхода Wanking Simulator пока неизвестна.

Напомним, ранее в Сеть слили обложки продолжения легендарного зомби-шутера Resident Evil.