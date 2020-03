Создатели Until Dawn поделились новым трейлером хоррора Little Hope

Кадр из The Dark Pictures: Little Hope / Supermassive Games

Пускай Supermassive Games больше не работает эксклюзивно на Sony, но от своей страсти к хоррорам отказываться не собирается. Именно поэтому студия сейчас занимается своим сборником страшных интерактивных историй под названием The Dark Pictures. И второй эпизод Little Hope как раз получил свежий трейлер.

История сконцентрируется на четверке студентов колледжа и их профессоре. Все они застряли в жутком городке Литтл Хоуп, который окутал густой туман. Постепенно компания начинает понимать, что их преследует нечто сверхъестественное.

Одного из персонажей игры сыграл Уилл Поултер. Его вы можете знать по фильмам Бегущий в лабиринте и Солнцестояние.

Сам трейлер, кстати, показывали в финале Man of Medan. Это первый эпизод The Dark Pictures Anthology, который рассказывал о группе друзей, волей случая очутившейся на заброшенном корабле эпохи Второй мировой войны. В итоге незадачливых путешественников начали преследовать жуткие монстры.

У The Dark Pictures: Little Hope дата выхода пока не раскрывается точно. Но игра должна выйти в 2020 году на PC, Xbox One и PlayStation 4.

