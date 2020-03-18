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В бесплатную королевскую битву Call of Duty: Warzone добавили новый режим

18 марта 2020, 12:13

Теперь сыграть в игру можно в полном одиночестве.

Кадр из Call of Duty: Warzone
Кадр из Call of Duty: Warzone / Infinity Ward

Для бесплатной королевской битвы Call of Duty: Warzone вышел первый крупный патч. Он добавил в игру долгожданный соло-режим, чтобы побороться за победу можно было в гордом одиночестве.

До этого в шутер можно было играть только отрядом, пускай и со случайно подобранными людьми. В других королевских битвах соло-режим давно стал нормой. Исключение - Apex Legends, которая изначально создавалась под отряды из трех человек.

Читайте такжеБесплатная Call of Duty: Warzone поставила рекорд по количеству игроков за суткиСоло-режим Call of Duty: Warzone почти не отличается от остальных. После смерти вы все так же попадаете в ГУЛАГ, где будете сражаться за право вернуться в битву. Но если проигрываете, то вас сразу выкидывает в лобби. При игре в отрядах вы остаетесь в игре, чтобы кто-то из напарников мог вас выкупить обратно в бой.

Также Infinity Ward исправила множество багов. К примеру, награда за убийство теперь дается игроку, который сбил врага с ног, а не тому, который добил лежачего. Также некоторые места карты, в которых игроки могли застрять, тоже пофиксили.

Call of Duty: Warzone - бесплатное ответвление Call of Duty: Modern Warfare 2019 года. Call of Duty: Warzone скачать может любой желающий на ПК, Xbox One или PS4. Весь прогресс при этом можно перенести в основную игру, если вы вдруг захотите ее купить. 

В игре за победу сражаются 150 человек, но разработчики уже планируют увеличить их количество до 200.

Call of Duty: Warzone - системные требования

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 7/10 (x64)
  • Процессор: Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: GeForce GTX 670 / GTX 1650 или AMD Radeon HD 7950 с 2 ГБ памяти

Call of Duty: Warzone - обзор

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