Какие изменения ждут бесплатную королевскую битву Call of Duty: Warzone?

Кадр из Call of Duty: Warzone / Infinity Ward

Релиз Call of Duty: Warzone состоялся совсем недавно, а разработчики уже думают, как ее улучшить. Как минимум речь идет о масштабах поединков, потому студия Infinity Ward тестирует увеличенное количество игроков.

Сейчас в бесплатную королевскую битву Call of Duty: Warzone одновременно могут играть 150 человек. Но один из руководителей студии Патрик Келли рассказал в интервью USA Today, что максимальное количество бойцов на карте увеличат до 200 "чуть позже". Внутри студии, кстати, уже играют с двумя сотнями людей.

Также Infinity Ward планирует увеличить количество людей в одном отряде. Сейчас максимум можно играть втроем, но разработчики хотят дать возможность создавать группы по четыре и по пять человек. Внутри студии уже опробовали эту возможность, но для релиза отряды на троицу людей оказались просто удобной пробой.

Сейчас Call of Duty: Warzone лидирует по количеству игроков на карте. Если брать Fortnite и PUBG, то там одновременно сражается сотня человек. В Warzone их уже на 50 больше, а в будущем станет уже 200.

Call of Duty: Warzone - бесплатная королевская битва, основанная на Call of Duty: Modern Warfare 2019 года. Ее выпустили отдельным клиентом практически сразу после анонса. Платформы Call of Duty: Warzone - PC, PS4 и Xbox One.

