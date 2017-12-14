В NASA откажутся от российских "Союзов" для полетов в космос

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не будет покупать места на российских ракетах "Союз" в 2019 году.

Агентство пересядет на разработки от SpaceX Falcon 9 і Dragon, запуск которой запланирован на 13 декабря 2017 года сообщает Space News.

По словам представителя NASA Кирка Ширмана, в распоряжении NASA уже есть места для полета американских астронавтов на "Союзах" до первой половины 2019 года, что означает их возвращение во второй половине 2019 года.

"Наша уверенность в сроках запуска SpaceX и Boeing экипажей на коммерческих пилотируемых кораблях растет", — заявил представитель.

Ширман также сообщил, что не исключает покупку дополнительных мест на "Союзах", в случае если создаваемые компаниями SpaceX и Boeing корабли не будут готовы в срок.

Также сообщается, что Dragon доставит на МКС 2205 килограммов груза, начиная от поставок экипажа и оборудования и заканчивая широким спектром научных экспериментов, которые будут выполняться внутри станции, а также будут установлены на внешней стороне станции.

SpaceX запланировала первый беспилотный полет Dragon 2 к МКС на апрель 2018 года, первый испытательный полет с экипажем — на август того же года. Boeing рассчитывает отправить свой корабль Starliner в марте в автономном режиме и в ноябре — с астронавтами.