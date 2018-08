В США крупнейший в мире самолет-ракетоноситель испытали на взлетной полосе, видео

В американской Калифорнии в авиакосмическом порту Мохаве компания одного из основателей Microsoft бизнесмена-американца Пола Аллена испытала на взлетной полосе свою разработку — крупнейший в мире самолет-ракетоноситель Stratolaunch.

Проезд взлетной полосой является последней проверкой воздушного судна-гиганта перед первым полетом, если все пойдет по плану, борт поднимется в небо уже в 2019 году, пишет Geekwire.

Stratolaunch имеет 28 шасси, его вес — 250 тонн, а с полной нагрузкой — 590 тонн. Размах крыльев самолета составляет 117 метров (у самолета-гиганта украинского госпредприятия "Антонов" Ан-225 "Мрія" он около 90 метров).

