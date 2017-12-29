Стал известен источник загадочных космических радиосигналов

Таинственный радиоисточник, который располагается в галактическом скоплении Abell 2626, является турбулентными вихрями в межгалактической среде, которые ускоряют заряженные частицы.

К таким выводам пришла международная группа ученых, говорится в материале на сайте arXiv.org.

Рассеянное галактическое скопление Abell 2626 располагается на расстоянии 700 миллионов световых лет от Земли. Ярчайшей галактикой скопления является IC5338, она содержит два ядра. Еще одна галактика - IC5337 — по форме напоминает медузу, поскольку с нее "сдувается" часть материала из-за движения в относительно плотной среде кластера.

Отличительной особенностью кластера является наличие двух симметричных дуговых структур, видимых в радиочастотном диапазоне, происхождение которых долгое время оставалось неизвестным.

В ходе нового исследования ученые воспользовались возможностями рентгеновской обсерватории "Чандра". В результате им удалось обнаружить активное галактическое ядро, связанное с дополнительной парой радиочастотных дуг. Они провели поиск горячих и холодных выбросов вещества из ближайших галактик, которые могли бы стать причиной аномального радиоизлучения. Ученые обнаружили, что дуги могут быть яркой частью незаметного радиогало, которое возникло из-за турбулентного движения газа и связанного с этим ускорения релятивистских электронов.

Однако астрономы также полагают, что возможен и редкий случай, когда аномальное радиоизлучение вызвано столкновением газа в межгалактической среде с плазмой из активного галактического ядра, перемещающейся с релятивистской скоростью (близкой к скорости света).

Напомним, ранее в центре Млечного пути ученые обнаружен неизвестный гигантский объект.