Блогер показал простой способ, как можно "убить" любой iPhone, видео

Пользователь смартфонов Apple рассказал об их уязвимости. Блогер обнаружил новый баг в системе, который позволяет моментально заблокировать любой iPhone на iOS 10 и 11.

"Чтобы отключить iPhone, достаточно отправить на него сообщение со специальной ссылкой. После того, как оно будет доставлено, смартфон намертво зависнет и прекратит реагировать на любые нажатия. Спустя три минуты система перезагрузит пользовательский интерфейс, однако, если повторно отправить сообщение, смартфон вновь отключится, рассказал автор YouTube-канала EverythingApplePro, пишет Lenta.ru.

При этом iPhone отправителя сообщения "провисает" всего на несколько секунд, после чего снова нормально работает.

Блогер также указывает на единственный способ обезопасить себя от подобных действий злоумышленников — заблокировать отправителя вредоносного сообщения.

Напомним, американский журнал Time назвал 25 лучших изобретений 2017 года, в частности, в список вошли новинка корпорации Apple — iPhone X, "умные" очки и робот-ассистент Jibo, говорится на его сайте.