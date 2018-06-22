Яркая вспышка и громкий гул. В небе над Россией взорвался метеорит: видео

В небе над Россией произошел взрыв метеорита, который зафиксировали жители населенного пункта Ефремов Тульской области.

На опубликованных кадрах видно падение светящегося объекта, после чего произошла яркая вспышка, после которой в небе остался след.

По словам очевидцев происшествия, инцидент произошел утром 21 июня. Происшествие сопровождалось громким гулом.

О взрыве метеорита сообщают также жители Липецкой, Воронежской и Орловской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что на Земле обнаружены следы исчезнувшей планеты.