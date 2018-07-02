Три негативных периода июля 2018: астролог рассказал, чего опасаться и как избежать беды

2 июля 2018, 06:59

Следует быть особо внимательными в начале и в конце месяца.

Астролог Влад Росс рассказал, что звезды сулят в июле 2018 года. В целом, в этом месяце будет три негативных периода.

По словам эксперта, первый негативный период выпадает на 1-6 июля.  

"С 1 по 3 июля, когда Венера будет делать аспект к Сатурну — в это время могут возникать расхождения во взглядах людей. Это точно не лучшее время для свиданий. Также лучше не заключать в эти дни важных сделок", - отметил Росс в комментарии "Главреду". 

Негативный период продолжится с 4 по 6 июля, и будет связан с противостоянием Меркурия и Марса. В эти три дня астролог советует воздержаться от поездок на автотранспорте, особенно дальних, поскольку высок риск ДТП и несчастных случаев.

По словам астролога, к планам на поездки и отдых можно будет вернуться с 7 до 10 июля.

"В эти дни Меркурий будет находиться в зодиакальном знаке Льва, что будет способствовать путешествиям. А Нептун — символ гармонии, высшей любви, эстетики — будет делать тригон к Солнцу. В это время к вам могут притягиваться единомышленники, люди, связанные с какой-то идеей или чем-то романтическим. Это время очень благоприятно для религии, крещения, принятия духовного сана", - рассказал он.

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Росс также отметил, что с 7 по 10 июля также будет лучшим периодом для бракосочетаний.

 "Уже с 10 июля и до конца месяца Венера будет слабеть, потому браки, заключенные в это время, могут быть сложными", - добавил астролог.

Кроме того, с 10 июля резко снизится деловая активность, не очень благоприятными будут покупки. В этот период эксперт не советует делать больших и важных покупок, потому что позже о них можно пожалеть.

Второй опасный период месяца – с 10 по 15 июля, что связано с затмением Солнца 13 июля. "Этот период - фатальный. В это время лучше ничего не покупать, не продавать, не создавать важных ситуаций, не подписывать никаких коммерческих сделок. Зато следует быть внимательными, потому что в эти дни могут притягиваться кармические друзья или любимые люди", - предупредил эксперт.

По словам Росса, 14-15 июля будут благоприятными дни для долгосрочных финансовых планов и проектов. "Подчеркиваю — именно долгосрочных. Это также удачное время для вложения денег в недвижимость, покупки квартиры или земли, сдачи недвижимости в аренду", - обраил внимание астролог.

16-17 июля — Венера и Марс будут в таком положении, которое сулит запутанные ситуации между супругами и влюбленными. "Но если кто-то хочет вернуть свою жену или мужа, то эти дни станут наиболее подходящим временем, чтобы позвонить или написать сообщение", - добавил Росс.

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Два дня в июле, а именно 18-20 июля будут, по данным астролога, удачными для тех, кто хочет выиграть в лотерее или тотализаторе.

Позитив продолжиться и в период с 21 по 24 июля. Астролог отметил, что он будет продуктивным, светлым и благоприятным для покупок, благодаря тому, что Венера будет в тригоне к Юпитеру, а Солнце в соединении с Ангелом-Хранителем и Белой Луной.

Однако уже с 25 июля наступит третий критический период, который продлится вплоть до 31-го числа. "25 июля Меркурий становится ретроградным, поэтому с этого момента нельзя заключать сделок и подписывать договоров. Лучше просто переждать. 25-28 июля — сложный период, когда Луна соединится с планетой несчастья Сатурном, с планетой жестких ситуаций — Плутоном, а также с Марсом. Это будет катастрофически сложный период", - сказал эксперт.

Астролог напомнил, что 27 июля будет "кровавое" лунное затмение, когда Луна будет находиться рядом с Марсом. "Это будет самое большое и самое длительное лунное затмение. Это — самое значимое лунное событие ХХІ века. И это будет время больших катастроф, революционных переворотов и неожиданного начала войны, например, на Ближнем Востоке", - отметил Росс.

В период с 29-31 июля астролог не советует летать самолетами. "Марс будет в квадратуре и жесткости с Ураном. В такие периоды всегда усиленно падают самолеты. Поэтому не советую летать 25-31 июля, а 29-31 июля — тем более и категорически", - резюмировал он.

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