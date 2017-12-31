Влад Росс: 2018-й — мирный год для Украины, фатальный для Путина и "проверка на вшивость" для всех

На сайте "Главред" состоялся чат с астрологом Владом Россом, в ходе которого он поделился своим прогнозом относительно того, что ждет в новом 2018 году представителей всех знаков Зодиака, Украину в целом и ключевых персон, от которых зависит мир в нашей стране и качество жизни украинцев. Общаясь с читателями, он рассказал, принесет ли Год Желтой Земляной Собаки мир на Донбасс, вернется ли в Украину оккупированный Крым, когда тенденция по обнищанию украинцев сменится на стремительный рост их уровня жизни, будут ли сотрясать нашу страну акции протестов и майданы в 2018-ом, под какими влиятельными политическими фигурами зашатаются кресла в новом году, появится ли у российского президента Владимира Путина наконец желание оставить Украину в покое, какое будущее его ждет в его же стране, а также не ввергнет ли Северная Корея мир в ядерную войну. Кроме того, Влад рассказал читателям "Главреда" о том, какие знаки Зодиака буду фаворитами в 2018 году, какие — аутсайдерами, почему представителей всех знаков ждет "проверка на вшивость" в новому году, могут ли люди изменить предначертанное им звездами, а также как следует встретить Новый год, чтобы наверняка задобрить символ грядущего года — Желтую Земляную Собаку.

Представляем стенограмму чата с Владом Россом.

Paulina: Какие знаки Зодиака будут фаворитами 2018 года, какие — аутсайдерами? Не могли бы вы дать краткий прогноз по каждому знаку?

Влад Росс: Фаворитами в первую половину года будут знаки Воды. Прежде всего, Скорпион, Рак и Рыбы. А во второй половине года — знаки Огня. Они возьмут бразды правления в свои руки. В первую очередь, это касается Стрельцов — особый успешны они будут с осени. Также это касается Овнов и Львов.

Главный аутсайдер года — Козерог. В его созвездие войдет негативный Сатурн — планета сложностей, препятствий. Также это будет касаться знаков Земли. У Тельцов может в 2018 году ломаться жизнь, происходить преобразование.

Для остальных знаков год будет нейтральным.

Теперь подробнее по каждому знаку Зодиака.

Овны. Первая половина года для представителей этого знака будет просто катастрофической и полной сложностей. Им не стоит брать денег в долг и не давать взаймы, потому что очень возможны неприятные ситуации, связанные с чужими деньгами. Высок риск всякого рода наездов налоговиков, различных сложных, вплоть до критических, ситуаций. Жизнь для Овнов трансформируется неожиданным образом. Поэтому первая половина года для них неблагоприятна. Хорошие сдвиги станут возможными во втором полугодии, особенно с октября. Благоприятными в этот период будут дальние поездки, эмиграция и получение высшего образования. Поэтому Овнам лучше делать ставку на вторую половину года.

Тельцы. В первой половине года их ждут благоприятные союзы, потому этот период хорош для заключения брака. Однако в это же время как никогда будет высок риск того, что на них будут подавать в суд. Также возможны сложные ситуации с друзьями и разрыв отношений. Во второй половине года Тельцам можно будет рисковать. Их ожидают финансово успешные ситуации, может даже появиться новый большой источник доходов. Повышенной осторожности от них потребует ноябрь и декабрь, так как этот период опасен в плане ДТП и травматизма.

Близнецы. У Близнецов грядут большие перемены в работе в первой половине года. Потому в это время хорошо менять место работы или сферу деятельности. Но в первой половине года им следует быть внимательными к здоровью, которое может ослабиться. Во второй половине года возможны противостояния, сложности с подписанием важных бумаг и заключением серьезных договоренностей. Этот период не подходит для начала нового бизнеса. Однако для Близнецов второе полугодие может стать удачным в любовном плане — у них есть все шансы найти своего избранника или избранницу. И с сентября по декабрь — оптимальный период для заключения брака. И тем, кто живет в гражданском браке, самое время будет узаконить свои отношения.

Раки. Самыми большими счастливчиками 2018 года будут Раки. До осени им будет везти в любви. Удачными будут новые дела и начинания. Они могут сорвать куш и выиграть. И даже авантюрные мероприятия могут оказаться для них успешными. В этом году им можно и даже следует рисковать. Благоприятен год для рождения детей, такие малыши могут оказаться по-настоящему гениальными. Нельзя делать аборты, поскольку таким шагом они могут ликвидировать свое счастье в жизни. Удачными будут дальние поездки, путешествия. Правда, с августа по сентябрь Раки могут подорвать свое здоровье. Возможны также сложности в профессиональном плане, потому в конце года лучше не делать резких движений.

Львы. Первая половина года будет сложной для Львов, когда придется решать много домашних проблем и преодолевать трудности в семье. Также в этот период их могут скинуть с руководящих должностей. Высок риск неожиданных ошибок, которые приведут к трудностям в карьере. Но в первом полугодии благоприятными будут покупки недвижимости, инвестиции в землю, покупка дачи. Во второй половине года Львам начнет везти. Удачными будут вложения, и у них может улучшиться финансовое благосостояние.

Девы. Первая половина года благоприятна для поездок и приключений, нахождения новых контактов и связей. Это хороший период для эмиграции, смены работы, образования. Девам звезды благоприятствуют в покупке автомобиля, особенно если это будет какая-то экономичная покупка или электромобиль. Во второй половине года, особенно осенью или зимой, возможны сложности. Например, Девы могут лишиться должности, конфликтовать с начальством, вступать в конфронтации. Высок риск подстав и, как следствие, увольнения. Потому лучше посвятить себя в этот период дому и семье. И поменьше рисковать.

Весы. Для представителей этого знака первое полугодие прекрасно в плане финансов и вложений, им будет везти в денежных вопросах. Возможен даже прорыв в переговорах о финансах с иностранцами. Вторая половина года благоприятна для поездок и приключений. В целом для них это более-менее позитивный год, год нахождения новых друзей и соратников. Хорошо в это время знакомиться, влюбляться. Во второй половине года высоки шансы найти смысл своей жизни, серьезные отношения и вступить в брак.

Скорпионы. Самый везучий знак Зодиака в следующем году. Они должны вкладывать деньги в новые идеи, потому что в первом полугодии им будет невероятно везти, у них будет большой всплеск энергии и эмоций. Это будет очень бурный и хороший год, особенно для чего-то нового. Если в первом полугодии они начнут жизнь с чистого листа, тогда вторая половина года принесет им удачу в финансах. Однако в середине года им следует поберечь здоровье, так как высок риск несчастных случаев и ДТП, особенно в дальних поездках.

Стрельцы. Первая половина года — крайне негативна. И хотя Сатурн, приносящий несчастья, наконец покидает созвездие Стрельца и уходит в Козерога, но все равно первая половина года для этого знака может быть сложной. Во второй половине года Стрельцы, несмотря ни на что, вырвутся в победители и смогут начинать дела. 2018-й год для Стрельцов станет годом нового направления, когда они могут достигать высот как в карьере, так и в политике, и их будет ждать большое будущее. "Звездный час" для них может наступить уже в середине следующего года. Хотя в первом полугодии их может ломать судьба. Также вторая половина года может быть отмечена достижениями в семейных отношениях. Удачными будут также сделки с недвижимостью. Год хорош также для международных отношений и поездок за границу.

Козероги. В первой половине года возможно появление влиятельных покровителей, а также выпавший шанс переформатировать свою работу. Козерогам придется преобразовать свою жизнь в первой половине года, в противном случае во второй их будут ждать трудности, препятствия и неудачи. Сатурн окончательно войдет в созвездие Козерога во второй половине года, что способно спровоцировать всяческие неприятности, даже попадание в больницу или депрессию. Повороты судьбы в этот год для Козерога могут быть нелегкими, потому обязательно нужно будет позаботиться о здоровье и быть на чеку в вопросах карьеры.

Водолеи. В первом полугодии Водолеям придется преодолевать трудности и препятствия, на работе возможна будет конфронтация с начальством. А вот во второй половине года им будет сопутствовать удача в дружбе и в новых делах. Водолеи могут найти за себя за границей в следующем году, даже эмигрировать. Удачными будут путешествия и новые сообщества. Так, звезды рекомендуют заняться саморазвитием, начать посещать тренинги и вести насыщенную социальную жизнь. 2018-й — год полной трансформации и новых больших возможностей для Водолеев. Особенно в плане карьеры и достижения целей.

Рыбы. Первая половина года для Рыб будет очень счастливой. Особенно в том, что касается дальних поездок, путешествий и образования. В их жизнь может прийти любовь, велики шансы найти вторую половинку за границей. Потому для Рыб, которые хотели завязать отношения с иностранцами, год будет крайне удачным.

Philipp: Каким в целом обещает быть 2018-ый для нашей страны?

Влад Росс: Годы Собаки всегда очень благоприятные и мирные для Украины. В этот период всегда происходит некая стабилизация. К тому же, цвета флага Украины очень благоприятно совпадает с характеристиками символа года. Ведь 2018 год будет Годом Желтой Собаки, а, как известно, это один из цветов нашего флага. К тому же, это будет Год Желтой Земной Собаки, а Украина славится черноземом. Так что год будет абсолютно благоприятствовать переменам в нашей стране, приходу новых людей, молодых политиков и команд — поскольку собака всегда была стайным животным. В Год Собаки всегда появляются новые организации либо политические партии. Так что в целом Украину в 2018 году ждет стабилизация и небольшой рост экономики.

Kora: Все ли ключевые политические фигуры смогут удержаться на своих постах в новом году? Что может ждать Порошенко и Гройсмана?

Влад Росс: У Порошенко включился неблагоприятный годовой гороскоп, так называемый Соляр. Поэтому усидеть на своем посту ему будет крайне сложно. Может назревать дальнейшее противостояние его власти. И лучшим выходом для него было бы досрочное объявление парламентских и президентских выборов. Бывало, что в Годы Собаки в Украине проходили выборы, и резко менялась власть. Например, 2006 год — весной победила "оранжевая власть", партии Тимошенко и Ющенко, а также Мороза. Но они так и не смогли "сообразить на троих" коалицию. Потому уже в августе того года премьер-министром Украины стал Виктор Янукович — и страна пошла в совершенно другом направлении. А до этого в Год Собаки, в 1994 году, Леонид Кучма неожиданно стал президентом, потому что Кравчук решил пойти на досрочные выборы, подумав, что он легко их выиграет. И опять-таки это проходило в середине года, летом. Такая же тенденция намечается у нас на весну-лето 2018 года. Поэтому есть все шансы на перезагрузку и обновление власти.

А Гройсман будет сидеть в своем кресле ровно до той поры, пока будет существовать нынешний парламент. Но как только произойдет перезагрузка власти, он уйдет.

semen_senia: Возможны ли в новом году майданы и массовые акции протестов в Украине? Какие месяцы в этом плане могут быть наиболее "взрывоопасными"?

Влад Росс: Год Петуха, боевой птицы, уходит в небытие. Поэтому всякого рода массовые акции протеста и майданы могут угасать, а если и будут возникать — не будут иметь угрожающих последствий или кровавых развязок. С помощью этих акций просто можно будет услышать глас народа и последовать его рекомендациям. Поэтому взрывоопасных месяцев я не вижу в прогнозе на 2018 год. Единственное, пока будет продолжаться Год Огненного Петуха до середины февраля (16 февраля начнется Год Собаки — доброй и мирной), может сохраняться напряженность.

semen_senia: Есть ли опасность для нашего гаранта покинуть президентское кресло досрочно? И что у него со здоровьем?

Влад Росс: Как я уже говорил, в Годы Собаки в Украине уже уходили со своих постов президенты и премьер-министры. Потому такая ситуация вполне вероятна в 2018 году. И это был бы лучший вариант в развитии Украины.

Со здоровьем у Порошенко не все в порядке есть и будет — как известно, у него сахарный диабет. Свои конфеты он не может есть — так бывает, "сапожник без сапог", кондитер без конфет. Для Весов, вообще, существует риск "сахарных заболеваний". Но с Порошенко из-за здоровья ничего не случится в 2018 году, оно будет стабильно.

semen_senia: Влад, а что ждет бывшего президента Грузии? Он сумеет обосноваться в Украине и таки взобраться на высокие посты в государстве?

Влад Росс: Для Саакашвили начало года будет весьма неблагоприятным, особенно февраль-март. Вплоть до того, что на него может произойти покушение. Но, несмотря ни на что, Саакашвили ведет судьба, причем до такой степени, что он запросто без паспорта переходит границу Украины, потом он внезапно высвобождается из автозака, в который его сажают, потом он вещает с крыши, потом вдруг судья принимает решение в его пользу. Его ведут, ему помогают американские друзья, возможно, для того, чтобы он стал премьер-министром Украины. И Саакашвили — этот тот человек, который может разрушить и уничтожить коррупцию в нашей стране.

Mirra: Скажите, что звезды говорят насчет вероятности того, что к власти в Украине придет не политик, а Вакарчук или Зеленский? И к добру ли это будет?

Влад Росс: Мой давний прогноз говорит о том, что лучшим президентом для Украины будет Телец. Этот прогноз составлялся еще задолго, когда вообще заговорили о такой теоретической возможности.

Вакарчук по знаку Зодиака и есть Тельцом. Плюс — его имя можно воспринимать как "святой Слава". А еще и Белая Луна у него находится в знаке Украины, то есть тоже в Тельце — это ангел-хранитель для нашей страны. У него Луна в соединении с Сатурном и Венерой в зодиакальном знаке Рака, что значит, что он всегда связан с родиной, и он может быть очень важной персоной в своей стране. Все это может быть показателем не то, чтобы политического гения, но человека, который способен управлять и вести за собой других людей.

Поэтому из этих двух кандидатур Вакарчук более благоприятен.

Я смотрел гороскоп Владимира Зеленского — он всего лишь шоумен и никогда не станет президентом.

ma_tilda: Учитывая, что прогнозы экономистов редко сбываются, а политиков — и подавно. Хотелось бы поинтересоваться вашим мнением относительно таких двух вопросов. Во-первых, продолжится ли и в 2018 году обнищание украинцев, и когда наконец уровень благосостояния наших граждан позволит им жить, а не выживать? Во-вторых, экономисты с начала войны кричали, что российская экономика вот-вот рухнет, но она по-прежнему живее всех живых. А астрологические прогнозы для России говорят о возможном ее крушении, распаде, потере территорий и т.д.?

Влад Росс: 1) В Годы Собаки всегда происходит некоторая стабилизация. Когда в 2005 году, в Год Петуха, пришла "оранжевая власть", было все сложно и трудно, экономический рост был отрицательным, была рецессия… А с приходом 2006 года вдруг у банков появилась возможность давать кредиты направо и налево. Тогда же резко подорожала недвижимость. Все это может повториться в 2018 году. И тогда народ вдруг начал ощущать стабильность.

То же самое происходило в 1994 году, в Год Собаки, когда после "полета над пропастью" и полного обнищания в 1993 году, началась постепенная стабилизация экономики.

Потому Год Желтой Земляной Собаки будет для Украины благоприятен. И даже средние зарплаты в больших городах станут достигать 12-13-15 тысяч гривен.

2) Следующий год станет абсолютной "экономической ямы" для России. В 2017 году ее экономика еще хоть как-то на ладан дышала. А в следующем возможен полный крах, причем начнется он прямо с первых дней Года Собаки, то есть со второй половины февраля. Особенно сложные ситуации будут возникать в феврале-марте. Кризис будет в период, когда начнется противостояние Черной и Белой Луны, сложится "крестовая ситуация" (к ним выстроятся еще Уран и Юпитер) в октябре-ноябре. Это все может предшествовать экономическому кризису и дефолту. Потому что в годы, которые заканчиваются на восьмерку, у нас всегда происходили финансовые кризисы: то в мире в 2008 году, то в 1998 году был дефолт рубля, и тогда же гривна обвалилась в два раза.

Katt: Каков ваш прогноз относительно судьбы "ЛНР" и "ДНР"? Эти республики смогут выжить и добиться самостоятельности?

Влад Росс: Этих "республик" нет, они — фейковые, придуманные. Вообще, это просто территории, с помощью которых Путин манипулирует ситуацией с Украиной, создавая невозможность для нашего государства войти в НАТО и Евросоюз.

Этих "республик" не будет в принципе. Рано или поздно они вернутся в состав неньки-Украины.

Katt: Сколько еще лет может продлиться война в нашей стране? И еще беспокоит такой момент: буквально на днях США решили предоставить Украине летальное оружие. Не выльется ли это в короткую, но очень жесткую и кровопролитную войну?

Влад Росс: Насколько мне известно, оружие, предоставляемое Соединенными Штатами, будет оборонительного характера, то есть позволит Украине лучше защищаться. Оно, наоборот, будет сдерживать боевиков и Россию, потому что финансовых ресурсов у них все меньше и меньше. России приходится тратить миллиарды на Крым и Донбасс. А с усугублением экономического кризиса, ситуация для России станет еще сложнее.

Потому никакого накала и эскалации в 2018 году не будет. В Год Собаки — мирный год — страны всегда договаривались. Так и в нашем случае можно будет договориться, потому эскалации конфликта я не прогнозирую.

Wrangler: Вопрос о Крыме… Есть надежда, что он вернется в Украину? И когда это станет возможно?

Влад Росс: С Крымом — особая ситуация. Скорее всего, как раньше уже не будет, и вряд ли он вернется на условиях автономии в состав Украины. Возможно, он будет нейтральной территорией. Но в 2025 году, когда Плутон войдет в Водолея (Водолей всегда символически связан с Россией, Плутон — символ трансформации, разрушения и больших перемен) территориальная целостность России может дать трещину.

Wrangler: Скажите, как там по гороскопу у Путина, не вырисовывается ли свертывание его военных авантюр по миру и появление желания оставить в покое Украину?

Влад Росс: Путин уже давным-давно "сношает" Украину и будет стараться это делать, пока жив. Мягко действовать по отношению к Украине он не будет. Но 2018 год может быть для него абсолютно фатальным, как и 2017-ый. Прогноз на 2017 год сулил Путину заговор в августе, и он созрел, но пока еще не реализован. И, кстати, американские санкции против России были приняты в августе 2017 года. И в феврале-марте 2018 года Путина ждет очень серьезная ситуация. Скорее всего, он выиграет выборы, но это будет "пиррова победа", после чего он будет абсолютно низложен и ниспровержен. Опасность "дворцового переворота" у него наблюдается. То есть критический период для Путина — это февраль-март, а также когда будет противостояние Белой и Черной Луны. В прошлый раз такое противостояние было во времена Перестройки — марте 1985 года, и тогда пришел к власти Горбачев. Также это противостояние было в ноябре 1917 года, когда случилась Революция в России. Это же противостояние Белой и Черной Лун будет, начиная с августа по ноябрь 2018 года. И оно может говорить о том, что Путин может быть ниспровержен.

Wrangler: Сколько будет царствовать в России Путин? Есть ли риск покушений на его жизнь? Вообще, как он может покинуть свой пост — сам, помогут, по состоянию здоровья или еще как-то?

Влад Росс: В Годы Собаки, как правило, уходят люди, которые правили на протяжении достаточно долго периода времени. Так было в Советском Союзе, а теперь — в России. Например, Брежнев в Год Собаки, в 1982 году, умер. Причем это тоже произошло осенью, а осень 2018-го — самый опасный период для Путина. После 18-летнего правления Путин может уйти. Тем более, повторяется затмение 11 августа в ньютоновском цикле — точно такое же, на котором он пришел в 1999 году к власти. Считается, что, отработав свою кармическую задачу, такой человек должен уйти от власти, и ему могут даже в этом помочь. В России у власти либо остаются навсегда, либо устраивается "дворцовый переворот".

Nana: Влад, не интересовались ли вы, составляя гороскоп, во что могут вылиться ядерные игры Северной Кореи? Не ввергнет ли она мир в ядерную войну?

Влад Росс: Еще делая прогноз на 2017 год, Год Огненного Петуха, я говорил о том, что мир может оказаться на грани ядерной войны. И мой прогноз полностью сбылся. Слава Богу, что до сих пор никто ни в кого не выпустил ракету. Такая опасность будет сохраняться до середины февраля. Что-то может произойти перед началом Олимпийских игр 9 февраля, ведь Южная Корея там рядом… Даст Бог, мы переживем этот период, а дальше нас будет ожидать мирный год, когда ядерное оружие не будет ни в коем разе применено.

Fiona: Выиграет ли Британия в результате Brexit?

Влад Росс: Британия только проиграет. Потому что начнется свертывание всей банковской системы этой страны. А Лондон, да и Британия в целом — это банковская страна. Можно представить, что начнется, когда постепенно все банки начнут переходить в ЕС, куда-нибудь в Париж или Франкфурт-на Майне, Мадрид, Барселону или Милан. Тем более, Эпоха Водолея, в которую мы живем, и которая началась в 2003 году, говорит о глобализации, когда должны стираться границы всех стран мира, а не наоборот вновь вырисовываться. Поэтому — мне жаль Британию.

Fiona: Некоторые астрологи в своих прогнозах ранее рассказывали о весьма печальной дальнейшей участи Евросоюза, предсказывая его ослабление и распад. Что вы думаете на этот счет? Есть уже намеки на то, что ЕС трещит по швам?

Влад Росс: После выхода Британии из ЕС, Евросоюз стал более цельным. Потому что англосаксы, где бы ни находились, всегда делают так, что "трещит по швам" любой союз. Теперь ЕС ждет период кристаллизации (ближайшие 10-12 лет), после чего он опять начнет бурно развиваться и расти. Никакой перспективы развала Евросоюза я не вижу.

Rikoshet: Скажите откровенно: глядя на украинских политиков, у вас не возникает сомнения в их адекватности и психическом здоровье? Кто из них и вправду родился под звездой сумасшедших, и с кем нужно быть предельно осторожными, допуская их на влиятельные должности?

Влад Росс: Некоторые наши политики бьют других ногами в лицо, некоторые выезжают за границу, там встречаются с россиянами или сепаратистами, а затем возвращаются сюда и ведут свою деятельность и т.д. Эти политики совершенно не адекватны. Не буду называть фамилий, потому что все и так прекрасно понимают, о ком идет речь.

Kukla: Влад, скажите откровенно, если вам известно: консультируют ли астрологи нынешнюю власть перед принятием каких-либо судьбоносных решений? Или у нас это не принято?

Влад Росс: В основном наши политики — селюки. Конечно, среди них есть и продвинутые, которые обращают свое внимание на такие вещи и консультируются с астрологами. Но в большинстве своем они пренебрегают этим, потому и назначают открытие парламентской сессии на неудачное время, выборы президента или его инаугурацию на совершенно неблагоприятный момент. Нынешняя украинская власть не сильно в это верит.

Simka: Вот такой неожиданный вопрос к вам. Как вы считаете, правильно ли для россиян то, что они никак не похоронят Ленина?

Влад Росс: Скоро похоронят. Потому что это вполне возможно при вхождении Сатурна в Козерог, что произошло 20 декабря, а это случается раз в 30-60 лет… В последний раз, когда это происходило, был разоблачен культ Сталина, и он был вынесен из Мавзолея. Сатурн в Козероге будет находиться до декабря 2020 года. И пока Ленина не вынесут из Мавзолея, у России не будет будущего, и она не станет демократической страной.

Анатолій Шушук: У своїх попередніх прогнозах ви стверджували, що Путін має піти в 2018 році, натомість він, скоріше за все, стане вкотре президентом. Чи не змінився ваш прогноз щодо зміни влади в Росії?

Влад Росс: Скорее всего, победа Путина на выборах будет "пирровой победой". То есть президентские выборы он выиграет, но проиграет в конечном счете. Его близкие друзья могут его свергнуть.

Так что мой прогноз остается. Хотя опять-таки звезды склоняют, но не обязывают… Если Путин не будет свержен в 2018 году, то с 2019-го он будет спокойно править и дальше. Но, в любом случае, 2018 год будет для него сложным.

Анатолій Шушук: Що очікує Росію в найближчі роки? Чи буде період застою продовжуватися в найближчі 5-10 років, чи є ймовірність розпаду РФ на окремі регіони, як це відбулося з СССР?

Влад Росс: Очень критический период начинается для России как раз в феврале следующего года. Экономический кризис, коллапс, Сатурн в Козероге до начала 2021 года ввергнет Россию в экономическую стагнацию — денег будет не хватать. Развал страны возможен. И как в случае СССР, развал происходит после людей, которые слишком долго правили. В свое время в такой период долгого правления Леонида Брежнева возник период застоя. Путин правит уже 18 лет. И это ведет к расколу страны в дальнейшем. Скорее всего, северокавказские республики отделятся от России — тот же Дагестан, Чечня, также Татарстан и Башкирия. Так что возможен такой частичный распад России, но не ранее 2025 года — когда Плутон войдет в Водолея. А Плутон — символ разрушительных тенденций, а Водолей эгрегориально связан с Россией.

Владислав Едуардович: Чи введуть в Україні професійну контрактну армію, і чи скасують призов? Якщо так, то — коли?

Влад Росс: Профессиональная армия Украины будет армией наивысшего образца. Призыв отменят, но после того, как конфликт на Донбассе окончательно и бесповоротно утихомирится.

Olya Olya: 1. Я вірю, що шлях, яким ми йдемо, — правильний, але чомусь із таким скреготом просуваються оті реформи, з таким шаленим опором приймаються потрібні закони. І, здається, що на кожному щаблі влади намагаються якщо не зруйнувати, так перевернути наші здобутки, ховаючи все хороше, що відбувається під купою бруду. Чи вдасться нашій владі, та й нам, якось консолідуватися і єдиним поривом влитися у європейське суспільство ментально, законодавчо і морально? Чи нам ще довго спотикатися на кожному кроці? 2. Зрозуміло, що після закінчення війни нікуди та Росія не дінеться. І нам прийдеться вчитися жити поряд із таким сусідом й надалі. Звичайно, нам доведеться укладати якісь договори, вирішувати питання і навіть торгувати. В якому руслі будуть розвиватися відносини між нашими країнами в майбутні років 10? Адже я не знаю такої людини серед своїх знайомих, яка б не вважала Росію ворогом, і, тим не менш, є у нас і така когорта населення, яка й досі хоче дружніх відносин з Росією і вважає, що ця країна наша братня.

Влад Росс: 1. Благодаря тому, что Уран в 2018 году входит в зодиакальный знак Тельца, нас ждет полная перестройка власти, мышления. Уйдет полностью "совдепия". Будет полная перезагрузка власти. Будет уничтожено кумовство. В ближайшие семь лет будет уничтожена коррупция. На самом деле Украина станет хорошисткой или даже отличницей в плане выполнения условий, необходимых для вступления в Евросоюз. Это произойдет к 2024-2025 году, когда Юпитер войдет в зодиакальный знак Тельца. А этот знак — олицетворение нашей страны.

2. По некоторым оценкам, последних, о ком вы говорите, у нас около 20%.

Некоторое потепление отношений возможно будет при вхождении Юпитера в зодиакальный знак Водолея. Юпитер — это теплая планета. А начнет это происходить с 2021 года. С этого времени начнется демократизация России. Если Путин уйдет до 2021 года, то может быть и Рогозин вместо него — хрен редьки не слаще. А, возможно, Рогозин будет и хуже Путина. Наверняка, вы видели, как он недавно утопил собаку…

Так что потепление в отношениях с Россией возможно с 2021 года, а нормальные отношения — с 2024-2025 года.

Владислав Едуардович: Хто стане наступним Президентом України? Чи буде це Тимошенко?

Влад Росс: Для Тимошенко 2018 год будет достаточно благоприятным в плане электората. Ее рейтинги, в отличие от рейтингов Порошенко, падать не будут. Но вполне возможно, что Тимошенко просто упустила свое время… Потому что теперь к власти будут приходить молодые люди — 30-40 лет. Люди 50-60 лет окажутся за бортом власти. Нас ждет период молодых людей и молодой команды. Но многое будет зависеть от того, когда именно будут выборы — в каком месяце и в каком году.

Rikoshet: Глядя на вопросы, которые у нас часто адресуют астрологам, удивляюсь – не перепутали ли люди адресата? Ведь это вопросы к политологам, экономистам, философам… А вас не смущает то, что вы чаще всего рассуждаете о темах, на предмет которых должны размышлять специалисты другого профиля, а не астрологи?

Влад Росс: А чем политологи лучше астрологов? Мало вижу политологов, которые появляются на телеэкранах, у которых сбылся бы хоть один прогноз. Они много кричат, но ни черта у них не сбывается, а главное — они не знают и не понимают, когда и в какие моменты те или иные структуры могут меняться. В астрологии есть вполне закономерные циклы планет, а у политологов они напрочь отсутствуют. Если Уран входит в зодиакальный знак Тельца в мае этого года, и это говорит о том, что у нас будет полная перезагрузка власти, развитие, изменения, то политолог никогда не узнает, когда именно это может произойти. С точки зрения астрологии, это всегда можно увидеть и предсказать.

Aisedora: Влад, несет ли сегодня астролог хоть какую-то ответственность за свои слова-прогнозы? В чем она выражается? Ведь это разве что лишь самые внимательные или скептики заметят, что прогнозы не сбываются, и не понесут к астрологу свои "кровно заработанные". Вот, кажется, и весь результат для астролога – меньший заработок. Или есть что-то еще?

Влад Росс: Наши политики тоже много чего обещают, но не выполняют, и они не несут за это никакой ответственности. Настоящий астролог проверяется "в бою" — в своих предсказаниях, при личной консультации и составлении персонального гороскопа. Так люди понимают, насколько астролог прав или нет. В моей практике не было еще ни единого человека, который бы потребовал от меня вернуть деньги, уплаченные мне за консультацию.

Ingeborga: Всегда ли все, предначертанное звездами, непременно реализовывается? Или человек может изменить свою судьбу? Если да, то как? Верующим людям для этого предлагают молиться и жить благочестивой жизнью, некоторые астрологи советуют для этого внезапно уехать в другую страну в свой день рождения… Есть ли у вас свой совет на этот счет?

Влад Росс: Да, конечно, за этим ко мне, как к астрологу, часто обращаются. Я принимаю такие заказы. Любой человек, который сейчас задает мне вопрос в чате, может стать моим клиентом и заказать персональный гороскоп на следующий год либо персональную карту на жизнь.

Гороскоп показывает некоторые потенциальные векторы судьбы, которые действительно можно менять. И астролог может вам подсказать, где лучше встретить ваш день рождения и каким способом можно скорректировать вашу судьбу на год. Если ваш годовой гороскоп предполагает бедность, несчастье, попадание в больницу или катастрофу, то можно, встретив в правильном месте день рождения, сделать так, чтобы привлечь счастье, любовь, процветание и достижение карьерных амбиций. Все это делает астролог — он, конечно, не волшебник, а только учится.

Fedor: Помнится, в 2010 году Рада хотела запретить деятельность экстрасенсов, знахарей, астрологов и т.д. Как считаете, почему передумали? И что бы делали вы, случись такой запрет?

Влад Росс: Да, тогда действительно пытались запретить деятельность астрологов, ясновидящих, экстрасенсов и т.д. И делали это те депутаты, которые активно посещают протестантские и христианские церкви. Я так думаю, эти же депутаты вполне могли попытаться запретить и гомосексуализм. Такова природа людей, они такими родились — этого нельзя запретить. Точно также невозможно запретить прогноз погоды, ведь синоптики предсказывают прогноз погоды. А попытка запрета тогда была связана с тем, что якобы нельзя ничего предсказывать.

Сейчас — Эпоха Водолея, полной свободы и эпоха интернета. А в интернете запретить что-либо невозможно. Поэтому весь мой бизнес связан с астрологией и интернетом. К тому же, телевидение, газеты и журналы совсем скоро уйдут в небытие. И уже лет через 10-20 печатных изданий вы не найдете, как и телеканалов.

Mitia: В период каких событий спрос на астрологические прогнозы и составление разных гороскопов наиболее велик? И речь сейчас не о сезонном спросе на астрологические прогнозы под новый год… Правду ли говорят, что люди чаще всего начинают интересоваться такими вещами в период серьезных испытаний или какой-то безнадеги в стране? Кстати, а как сейчас у нас, когда война, стало ли у вас больше клиентов?

Влад Росс: Обнищание народа приводит к тому, что не все себе могут позволить роскошь обращаться к астрологу. Ведь у каждого уважающего себя астролога прогнозы имеют свою цену. Поэтому обращений стало гораздо меньше, потому что у людей остались деньги только на то, чтобы сходить в магазин и заплатить за коммуналку. А вот те богатые люди, продвинутые политики стали в большей степени обращаться к астрологам в период кризиса. И они начинают обращаться ко мне после того, как их дела пошли плохо, как их кто-то обанкротил, или кого-то подловила налоговая, или если они думают над тем, бежать из страны или нет. Также обращаются, чтобы выбрать страну для эмиграции, подобрать правильное время для открытия нового бизнеса или обручения.

Olga__: Влад, вот вас часто просят поделиться прогнозом для того или иного известного человека, политика. А к вам эти самые известные люди никогда не предъявляли претензий, возмущаясь тем, что вы обнародуете личную информацию о них?

Влад Росс: Ляшко возмущался в Фейсбуке. Так что — бывает. Но все это так, по касательной. А так, чтобы приходили ко мне автоматчики, то нет, такого еще не было.

Olga__: Следующий год — Год Желтой Земляной Собаки. Не могли бы вы расшифровать, что это значит? Есть какие-то приметы, как встречать такой год, и чего не стоит делать в это год?

Влад Росс: Год Собаки начнется в ночь с 15 на 16 февраля. Кстати, тогда же будет солнечное затмение. Потому год будет кармически фатальным, особенно для тех, кто родился с 14 по 17 февраля. Все в их судьбе может меняться: в личной жизни, в карьере. Это будет блестящий год, если кармически они этого заслужили. Кто правильно жил, тот в 2018 году будет получать подарки судьбы. А тот, кто не отдал свои долги, может в новом году столкнуться с напряженной ситуацией. Так что в 2018-м любом может "проверить себя на вшивость": хорошим будет год, значит, вы — хороший человек; если плохим будет, значит, вы — "редиска".

Год по своей энергетике мирный. Всегда в Годы Собаки можно было договориться, заканчивались войны. В эти годы приходят к власти харизматичные лидеры со своей командой. Ведь собака — это стайное животное. В такие годы мы узнаем правителей, которые могут сохраняться на многие годы вперед. И этот год будет способствовать молодым людям.

Что касается встречи Года Собаки, то главное — на столе должно быть мясо, потому что собака любит мясо и не ест всякие растения. Превалировать в одежде и оформлении должны золотистые, желтые и оранжевые тона. Лучший подарок в этот новый год — это щенок. Или хотя бы мягкую игрушку. Это будет талисман года.

А чего не стоит делать в этом году? Заканчивать жизнь самоубийством.

Ragneda: Как задобрить символ 2018 года — Собаку?

Влад Росс: Косточкой. :) Просто на праздничном столе оставьте косточку для символа года.

Надежда Майная

Фото "Главреда" с прежних чатов с Владом Россом