Одержимые сексом: названы знаки Зодиака, которые не могут жить без интима

Астрологи считают, что любителей интима можно вычислить по знаку Зодиака. Овнов, Рыб, Весов, Тельцов и Дев назвали самыми сексуально "голодными".

Первое место по сексуальной одержимости досталось Овнам. Любовь к развлечениям в постели у них врожденная. С ними можно не стесняться и прямо сказать, что новенького хотели бы попробовать в этот раз.

Жажда к сексуальным утехам также присуща Рыбам. Они просто занимаются любовью при лучшей возможности. А еще они любят фантазировать о разных партнерах, поэтому найти долгосрочную пару для них проблематично.

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Почетное третье место занимают Весы. Он не просто любят часто, но и долго и феерично.

В противовес другим знакам, Тельцы одержимы сексом, но очень организованы. Поэтому занятия любовью для них то же, что позавтракать утром, и для этого подойдет абсолютно любое место.

В Топ-5 любителей секса также попали Девы. Желание Дев разжигается от одного только взгляда на привлекательного партнера. Только горячий любовник может утолить их безудержный аппетит.

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Ранее стали известны самые непредсказуемые знаки Зодиака. Например, Раки не умеют налаживать отношения со временем.

Кроме того, астрологи назвали самые мстительные знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Скорпион, жестоки и просто невыносимы в своей злости.

Также названы самые жадные знаки Зодиака. К примеру, люди, рожденные под знаком Весы, ценят и поддерживают все доходные проекты, знакомства.

Определены и самые милые знаки Зодиака. Так, люди, рожденные под знаком Овен, могут зарядить положительной энергией всех, кто окажется рядом с ними.

Также названы самые умные знаки Зодиака. В топ-3 самых интеллектуальных знаков попали Близнецы, Девы и Водолеи.

Кроме того, астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака. К примеру, Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.

Также названы самые злые знаки Зодиака. В частности, люди, рожденные под знаком Рак, очень редко прощают.