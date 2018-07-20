"В сексе раскрепощены". Названы самые страстные знаки Зодиака среди женщин

Женщины, рожденные под тремя из 12 знаков Зодиака — двумя воздушными и одним водным — Близнецы, Весы и Скорпион соответственно, являются самыми страстными.

Звезды влияют на потенциал человека, поэтому представительницы некоторых знаков являются лучшими любовницами, чем другие, пишет "Обозреватель" со ссылкой на астрологов.

Близнецы в постели стремятся одновременно выполнять несколько дел, что очень нравится мужчинам, в сексе они раскрепощены.

"Делить постель с Близнецами — это значит участвовать в марафоне. Победителями становятся самые выносливые", — отметило издание.

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Весы очень тонко чувствует своего партнера, даже если знакомы с ним не очень давно. Для родившихся под этим знаком женщин самым большим наслаждением является открытое удовольствие и восхищение со стороны партнера их сексуальными возможностями.

Скорпионы все новое схватывают на лету, они — лучшие любовницы и очень требовательны к партнерам. Представительницы этого знака умеют подстроиться под партнера и свести его с ума.

"… могут быть нежными и подчиняться, могут стать страстными роковыми любовницами или же проявлять искреннее равнодушие и хладнокровие. Для них нет границ и запретов — это также важное преимущество", — говорится в материале.

Ранее астролог Влад Росс рассказал "Главреду" подробный прогноз для каждого знака Зодиака на июль 2018 года. Эксперт подчеркнул, что очень благоприятный период ждет Раков. Ознакомиться с прогнозом астролога можно здесь.