Apple подвела итоги года: названы самые популярные игры и приложения 2020

Apple выбрала лучшие приложения и игры 2020 года

Вслед за Google итоги года взялись подводить конкуренты из Apple. Технологический гигант назвал главные игры и приложения 2020 на всех своих платформах: iOS, iPadOS, tvOS, macOS и watchOS. Их разработчики, к слову, получат специальную награду в новом дизайне из переработанного алюминиевого сплава с алмазной огранкой.

Как и на Android, игрой года для iPhone признали Genshin Impact, а лучшим приложением назвали Wakeout!, которое подбирает для владельца смартфона спортивные упражнения, пригодные для выполнения в кровати сразу после сна.

Лучшим приложением для iPad назвали Zoom, которое на сегодняшний день является абсолютным фаворитом в области современных средств видеосвязи, лучшей игрой – Legends of Runeterra, стратегическую карточную игру во вселенной League of Legends.

Победители в остальных номинациях следующие:

Вдобавок компания выделила несколько приложений, которые оказались чрезвычайно полезными в уходящем году. Так, в частности, речь идет о следующих продуктах:

Shine (приложение для медитации);

Explain Everything Whiteboard (интерактивная доска для создания и показа презентаций);

Caribu (приложение для видеозвонков, интегрирующее детские книги с картинками и раскраски в интерактивное развлечение);

ShareTheMeal (благотворительное приложение, в котором можно сделать пожертвование для голодающих по всему миру).

Ранее популярный журнал Time назвал главные изобретения уходящего года. Список по традиции получился весьма разнообразным – он включает как привычные гаджеты вроде шлемов виртуальной реальности и умного будильника, так и необычные штуки вроде "смарт-ульев" с искусственным интеллектом или экологичной водки.