Издание Forbes назвало одну из консолей нового поколения главным разочарованием 2020 года

Xbox Series X / Microsoft

Редактор GameTripper UK Мэтт Гарднер выпустил на платформе Forbes статью, где рассказал о своём главном разочаровании 2020 года – старшей версии консоли Xbox Series X от компании Microsoft. Свое мнение он объясняет тем, что консоль не дарит никаких новых эмоций.

По его словам, Microsoft выпустила хорошую консоль, однако она ощущается как "крохотный шаг вперёд, а не традиционный огромный прыжок", который присущ при переходе со старого поколение консолей на новое.

"Игры стали четче и работают теперь быстрее, но что еще может предложить Series X? Где прорывные функции?", – сетует автор, упомянув Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs: Legion, которые являются кроссген-релизами.

Вдобавок автор прошелся по отсутствию эксклюзивов. Microsoft перенесла Halo Infinite на неопределенный срок, а в ближайшее время выпустить ничего от своих студий не обещает. У конкурентов из Sony ситуация обстоит иным образом – эксклюзивы есть прямо на старте, причем один из проектов получил больше 90 баллов на Metacritic. На 2021 год Sony тоже обещает мощную линейку с блокбастерами, среди которых сиквелы God of War и Horizon Zero Dawn.

Xbox Series X / Forbes

При этом критик отмечает, что у Xbox Series есть несколько крутых нововведений вроде Quick Resume, которая позволяет замораживать и переключаться между несколькими играми. Впрочем, из этого вытекает следующая проблема – в настоящий на функцию невозможно положиться из-за технических несовершенств.

Впрочем, Гарднер не исключает, что он уже стал слишком стар – ему больше 30 лет, как следствие этого он уже не может просто радоваться новым устройствам, которые не дарят свежие эмоции. На сегодняшний день покупка Xbox Series X, по его словам, ощущается скорее неизбежностью, чем надобностью.

Напомним, что в Украине официальная цена новой приставки от Microsoft составляет 11 999 и 15 999 гривен за Xbox Series S и Xbox Series X соответственно. Так, в частности, большинство украинских магазинов уже полностью распродали первые партии "нест-ген" консолей от Microsoft.

Новая поставка Series X/S ожидается только спустя 4-6 месяцев.