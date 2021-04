Авторы Life is Strange: True Colors показали новые кадры из игры

Опубликована вступительная сцена из Life is Strange True Colors / Square Enix

Издательство Square Enix и студия Deck Nine опубликовали вступительную сцену из будущей игры Life Is Strange: True Colors, в которой показан впечатляющий уровень лицевой анимации.

По словам разработчиков, одной из главных задач при создании игры был отход от мультяшных выражений лиц в сторону реалистичности. В качестве примера упоминается детективный симулятор L.A Noire от Rockstar Games, в котором реализована революционная технология MotionScan.

Действие Life is Strange True Colors начинается спустя два года после финала второго сезона. Играть нам предстоит за героиню по имени Алекса, которая видит эмоции окружающих в виде цветов. Ожидается, что новая игра в серии будет ближе к первой части в плане тона и атмосферы. Как и прежде, развитие сюжета будет происходить при помощи общении главных героев – игрокам предстоит сделать немало моральных выборов, которые будут иметь свои последствия по мере продвижения.

Релиз Life Is Strange: True Colors состоится целиком уже 10 сентября – ещё и полностью на русском языке. Даже с озвучкой.

Life is Strange: True Colors - вступительная сцена за Алекс

Почти одновременно с релизом игры ожидается выпуск Life is Strange Remastered Collection. Это сборник, включающий улучшенные версии оригинальной Life is Strange и приквела Before the Storm. Life is Strange Remastered Collection получит обновлённые визуальные эффекты и улучшенную анимацию персонажей. Точная дата выхода сборника пока не называется.

В качестве примерного срока указывают осень этого года. Сборник выйдет на платформах ПК, PS4, Xbox One и Stadia. Покупатели версии Life is Strange: True Colors Ultimate Edition получат копию Remastered Collection. Сборник также можно будет купить отдельно.