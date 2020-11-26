Авторы мега-популярного хита Fall Guys анонсировали третий сезон

Fall Guys / Mediatonic

Третий сезон Fall Guys: Ultimate Knockout будет выпущен под названием "Winter Knockout", объявили издатель Devolver Digital совместно со студией-разработчиком Mediatonic.

Дата выхода третьего сезона еще не объявлена, но обратный отсчет внутриигрового сезона намекает, что новый сезон стартует уже 7 декабря этого года.

Причём для начала в Mediatonic разослали 300 кусочков промо-арта разным пользователям Твиттера. Те должны были самостоятельно сложить из них изображение. Связавшись через Discord, игроки успешно справились с задачей.

Как и в случае с предыдущим сезоном, Winter Knockout добавит в Fall Guys, как минимум, тематические зимние скины, и, возможно, соревнования. Ранее на этой неделе

Fall Guys / twitter-страница разработчиков

Игру можно купить как на консолях Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Fall Guys – это мега-популярная многопользовательская онлайн-битва без правил с участием до 60 игроков и лишь одним победителем, которому удастся пробиться к финишу сквозь нарастающий хаос.

По сути, Fall Guys – это "королевская битва", в которой геймеры должны не отстреливать своих противников, а соревноваться с ними в ловкости, скорости реакции и знании карт. Игра предлагает несколько различных режимов с совершенно разными условиями. Впрочем, основная цель всегда одна – остаться как можно выше, чем все остальные игроки, что принесет корону и победу в раунде.

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