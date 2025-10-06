Айфон 17 Про Макс — прорыв или тот же 16-й в новом корпусе?

https://glavred.info/techno/ayfon-17-pro-maks-proryv-ili-tot-zhe-16-y-v-novom-korpuse-10703639.html Ссылка скопирована

Каждый новый флагман Apple вызывает дискуссии: действительно ли компания сделала шаг вперёд или же это косметические доработки, замаскированные под "революцию". iPhone 17 Pro Max не стал исключением. Давайте разберём, что здесь нового, а что осталось почти без изменений.

Дизайн и корпус

Внешне флагман 17 Про Макс узнаваем: плоские грани, прочное стекло, защита Ceramic Shield. Но главное отличие скрывается в материалах. Если iPhone 16 Pro Max предлагал титановую рамку, которая делала смартфон прочным и солидным, то в iPhone 17 Pro Max компания вернулась к алюминию. В результате устройство стало легче, но при этом потеряло ощущение монолитности и премиальности. Многие пользователи отмечают, что титан выглядел и ощущался "дороже", а алюминий делает флагман ближе к базовым моделям.

Дисплей

Экран остался огромным — 6,9 дюйма OLED с частотой до 120 Гц. Яркость увеличили до рекордных 3000 нит, что заметно на солнце. Это уже ощутимое улучшение, особенно для тех, кто часто снимает или работает на улице. Но в целом технология та же, что и в 16-й серии, просто доведена до предела.

видео дня

Производительность

Главное отличие под капотом — процессор A19 Pro. Он эффективнее и быстрее в задачах искусственного интеллекта, графике и видео. Плюс — больше оперативной памяти и новая система охлаждения. Здесь апгрейд серьёзный: смартфон лучше держит нагрузку, меньше греется, дольше работает в тяжёлых приложениях. Для игр и монтажа видео это действительно важно.

Камеры

Система камер обновилась частично. Основной сенсор и ультраширик знакомы ещё по прошлому поколению, но алгоритмы обработки стали лучше. Главное новшество — улучшенный телеобъектив с четырёхкратным зумом. Фотографы и блогеры это оценят, но для обычного пользователя разница будет заметна лишь в отдельных сценариях.

Автономность

Аккумулятор стал чуть больше, а процессор — экономичнее. В итоге iPhone 17 Pro Max держится дольше примерно на час-полтора в сравнении с 16-й серией. Это приятно, но не меняет правила игры.

Где изменения значительные

Производительность (A19 Pro, охлаждение, память).

Яркость дисплея и автономность.

Телеобъектив и возможности зума.

Где изменения минорные

Дизайн и габариты.

Основные камеры (без революции).

Экосистема и интерфейс (всё знакомо пользователям iOS).

Стоит ли обновляться?

iPhone 17 Pro Max — это смартфон с точечными улучшениями, а не революционный продукт. Он действительно мощнее, ярче и чуть выносливее, чем его предшественник. Но замена титана на алюминий в корпусе вызывает вопросы: лёгкость вряд ли компенсирует потерю премиальности. Для владельцев iPhone 16 Pro Max апгрейд едва ли будет оправдан, а вот пользователи более старых моделей ощутят прогресс сразу по нескольким параметрам.

