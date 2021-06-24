Чего ждать от презентации Windows 11 и как её смотреть

Как смотреть презентацию Windows 11 / XDA-Developers

На 24 июня Microsoft назначила масштабную презентацию Windows Event, в рамках которой ожидается презентация Windows 11, новой версии программной платформы компании.

На прошлой неделе в Сеть просочилась незавершённая ранняя сборка Windows 11, которая наглядно демонстрирует проделанную работу, по крайней мере в плане обновления пользовательского интерфейса. Но, как утверждают многие источники, у Microsoft припасено ещё несколько сюрпризов.

Что покажут

О том, что на мероприятии будет презентована новая версия операционной системы Windows, объявляли топ-менеджеры компании. По их словам, грядущее обновление системы станет самым важным за последние десять лет.

Хотя в момент релиза Windows 10 компания заявляла, что "десятка" станет последней самостоятельной версией системы и дальше будут выходить только крупные обновления, смену названия подтвердила утечка предварительной версии Windows 11. Кроме того, на использование числа "11" намекала и сама корпорация в промо-материалах события.

Как показал предварительный билд Windows 11, в новой версии переработаны меню "Пуск", в котором больше нет "живых" плиток, и окно первоначальной настройки, добавлены новые звуковые оповещения, иконки папок и меню для виджетов Windows Dashboard, сделаны другие улучшения.

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Скорее всего, на сегодняшней презентации сотрудники Microsoft прольют свет на будущее Windows, расскажут о сроках и способах обновления на новую редакцию, а также могут раскрыть информацию об обновлении сопутствующих продуктов. В любом случае Windows 11 будет иметь большое значение для корпорации, и очевидно, что софтверный гигант постарается убедить пользователей перейти на использование новой ОС.

Как смотреть презентацию

Следить за трансляцией, которая начнётся в 18:00 по киевскому времени, смогут все желающие. Для этого на сайте корпорации запущена специальная страница. Вероятно, будет трансляция и на YouTube, однако на официальных каналах Microsoft и Windows никаких прямых включений на момент написания этого материала не запланировано.

Ключевые моменты с презентации будут описаны на нашем сайте.