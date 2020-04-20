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Разработчики Doom Eternal шокированы спидраном игры за 27 минут

20 апреля 2020, 17:39

Свои возгласы удивления они записали на видео.

Кадр из Doom Eternal
Кадр из Doom Eternal / id Software

На создание Doom Eternal разработчики из id Software потратили несколько лет и очень много усилий. Потому закономерно, что когда они посмотрели прохождение игры за 27 минут, то испытали настоящий шок. Увидеть все эмоции разработчиков можно в видео от IGN.

У западного издания IGN есть особая рубрика для видео, в которой создатели игр смотрят за самыми безумными спидранами. Учитывая, что порой игры на 10 часов проходятся всего за несколько минут, зрелище получается уникальное.

На этот раз за мировым рекордом по скорости прохождения Doom Eternal следили гейм-директор Хьюго Мартин, исполнительный продюсер Марти Страттон, дизайнер уровней Джерри Кихан и ведущий игровой программист Эван Ойбанкс. Они вместе созвонились, чтобы обсудить спидран.

И большую часть времени они просто удивлялись, как у спидранера получается так быстро все. Иронично, что спидранер Xamide специально не объяснил, как он добился своего результата, чтобы авторы из id Software удивились еще сильнее.

В итоге один из разработчиков даже сказал, что лучше бы посмотрел на нормальное быстрое прохождение, а не с использованием багов и ошибок. Ведь так даже интереснее.

Doom Eternal дата выхода – 20 марта 2020 года. Платформы – PC, Xbox One и PS4. В игре вы возьмете на себя роль Палача Рока, который будет искоренять демонов в самых разных концах мира при помощи ультранасилия.

Doom Eternal – системные требования

Минимальные 

  • Операционная система: 64-битная Windows 7 или 10
  • Процессор: Intel Core i5 (3,3 ГГц) или AMD Ryzen 3 (3,1 ГГц)
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GeForce 1050Ti (4 ГБ), GTX 1060 (3 ГБ), GTX 1650 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 280 (3 ГБ), R9 290 (4 ГБ), RX 470 (4 ГБ)
  • Оперативная память (Гб): 8
  • Свободное место на HDD (Гб): 50

Рекомендуемые

  • Операционная система: 64-битная Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7-6700К или AMD Ryzen 7 1800X
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 480 (8 ГБ)
  • Оперативная память (Гб): 16
  • Свободное место на HDD (Гб): 50

Doom Eternal – трейлер

Doom Eternal – прохождение

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