Две веселые игры по Властелину колец и Хоббиту вернулись в Steam

Студия Traveller's Tales специализируется прежде всего на выпуске игр в LEGO-стиле по мотивам различных известных франшиз. Выпустила она игры и по Властелину колец с Хоббитом, но год назад издатель Warner Bros. почему-то убрал их из Steam. Но теперь они снова появились в продаже.

В январе 2019 года, когда игры исчезли из магазина Valve, издатель не объяснил причины своего поступка. Представители Warner Bros. лишь ограничились фразой, что игры больше нельзя будет купить.

Но 26 апреля пользователи Steam обратили внимание, что обе игры снова появились в продаже. Никаких дополнительных анонсов Warner Bros. не сообщала. LEGO The Lord of the Rings и LEGO The Hobbit просто снова доступны для покупки.

Если вы успели купить игры раньше, то из вашей библиотеки они и так не исчезала. Однако теперь все желающие новые игроки смогут пополнить свою коллекцию двумя LEGO-играми по мотивам вселенной Джона Толкина.

Скорее всего, проблема была с авторскими правами и лицензией на контент фильмов по Властелину колец. Shadow of Mordor и Shadow of War, которые тоже издала Warner Bros., из продажи никто не изымал. А ведь эти игры тоже разворачиваются во вселенной Толкина, только рассказывают о другом ее временном промежутке.