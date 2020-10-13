УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Главред рекомендует: Топ-5 программ для снятия скриншотов

13 октября 2020, 20:21

Лучшие программы для скриншотов собраны в одном месте.

window
Как сделать скриншот - топ 5 программ

Многие наши читатели наверняка хотя бы раз в жизни оказывались в ситуации, когда нужно быстро сделать скриншот экрана или какой-то запущенной игры, чтобы поделиться со своим собеседником в одной из соцсетей или мессенджере.

Справедливости ради, в Windows уже давно есть штатные средства для снятия скриншотов. Нажмите PrintScreen, вставьте из буфера обмена в Paint, сохраните на жестком диске, потом загрузите на бесплатный хостинг изображений – все это плохо согласуется со словом "быстро".

Инструмент для захвата экрана должен оставаться, прежде всего, инструментом для захвата экрана. Вспомогательные функции тоже нужны, но в меру. В конце концов, для расширенного редактирования изображений имеются Photoshop, GIMP или более простой "Ножницы".

Ниже представлен Топ 5 лучших программ для снятия скриншотов:

ScreenCapture:

ScreenCapture – простая в использовании и бесплатная программа для снятия скриншотов с обширными возможностями. Она позволяет делать снимок всего экрана по долгому зажатию кнопки Print Screen, автоматически сохраняя его, а по короткому – открывать меню захвата части экрана. Сохранять скриншот можно на рабочий стол, в указанную папку или загрузить скриншот онлайн. Последняя функция позволяет быстро делиться изображением с другими.

ScreenCapture
ScreenCapture

Joxi:

Следующий в нашем топе лучших программ для захвата экрана – Joxi. Это приложение очень похоже на предыдущее, но имеет более выраженный упор на "шеринг" изображений в интернете. Joxi умеет делать снимок всего экрана или его фрагмента как по нажатию иконки в трее, так и горячими клавишами. Последние можно настроить под себя.

Joxi
Joxi

Браузерная версия для Chrome | Opera | Firefox.

Lightshot:

Lightshot – программа для скриншотов, зарекомендовавшая себя молниеносной скоростью работы. Приложение работает чрезвычайно быстро, наверное, быстрее всех в подборке. При этом функциональность хоть и не очень широка, но не хуже других. Есть возможность снятия всего экрана и его фрагмента, загрузки изображения на сервер приложения, а также применения необходимых эффектов в редакторе.

Lightshot
Lightshot

Браузерная версия для Chrome | Firefox.

ScreenShooter:

ScreenShooter – программа для захвата экрана с располагающим дизайном, обладающая неплохой функциональностью и отличающаяся быстротой работы. Сделать снимок можно как из трея, кликнув по иконке, так и горячими клавишами (настраиваются по-дефолту). Захватывать можно как весь дисплей, так и отдельное окно или рандомную прямоугольную область.

ScreenShooter
ScreenShooter

PicPick:

PicPick – апогей функциональности, синоним поискового запроса "как сделать скриншот экрана на пк". Приложение с интерфейсом, сильно похожим на оформление MS Word, может быть излишним в бытовых условиях, но для полупрофессионального и профессионального (профессиональная лицензия платная) применения подходит великолепно. Оно как раз является образцом разумного предела: функций много, но не чрезмерно.

PicPick
PicPick

Ранее мы рассказывали как очистить YouTube от рекламы.

компьютер ноутбук программы Майкрософт
Сейчас вы просматриваете новость «Главред рекомендует: Топ-5 программ для снятия скриншотов». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:29
Презентация iPhone 12 - онлайн-трансляция
20:21
Ультиматум Тихановской режиму Лукашенко: в Госдуме России прогнозируют крах Беларуси Видео
20:21
Главред рекомендует: Топ-5 программ для снятия скриншотов
19:59
Опрос на выборах от Зеленского: названа возможная стоимость
19:56
"Страдания и боль приносят наслаждение" - "слуга народа" угодила в конфуз с цитатой на плакате
19:43
Гороскоп на 14 октября для всех: глубокие чувства и продвижение в карьере Видео
19:35
Зачем Зеленскому игра в "5 важных вопросов" в день выборов мнение
19:33
У Бабарико назвали Лукашенко три главных условия переговоров по Беларуси Видео
19:29
Новый удар по Лукашенко: в ЕС рассказали, за что накажут Минск Видео
19:22
Комаровский объяснил, почему коронавирусом переболеют не все Видео
19:20
Кабмин выделил Минздраву почти 3 млрд: на что потратят деньги
19:05
Порошенко похвастался негативным тестом на коронавирус Видео
19:04
Как придать волосам объем - топ-5 секретов от украинской топ-модели
18:40
В Украине продлили карантин: ​рестораны и кафе будут работать по новым правилам
18:37
"Сиська вывалилась полностью": Астафьева полностью разделась для Playboy
18:34
Эксперт назвал главный промах Зеленского с идеей всенародного опроса Видео
18:28
В России допустили прекращение диалога с Евросоюзом из-за отравления Навального Видео
18:14
Астролог предупредил об ужесточении карантина в Украине и назвал сроки Видео
17:51
Роналду заразился коронавирусом и пропускает игру в Лиге
17:43
Шмыгаль сделал заявление о дистанционном обучении в школах Украины Видео
17:40
На российском ТВ выдали кадры из компьютерной игры за бои в Карабахе Видео
17:35
Мода на призраков - Universal снимает ремейк фильма Другие
17:29
В Украине изменились критерии "красной зоны" карантина Видео
17:13
Когда каникулы и переход на дистанционку: в Кабмине назвали сроки Видео
16:54
Белорусский ОМОН зверски избил брата любимой спортсменки Лукашенко Видео
16:52
Ссора Качуры и Богуцкой из-за "тупого ботинка" - новое заявление нардепа
16:52
Карантин в Украине продлен и изменен: появились новые правила Видео
16:52
Заражение сразу гриппом и коронавирусом: в Минздраве предупредили об опасности Видео
16:48
"Кобаленко, Цыников, Шарапенко": в Испании популярная газета перепутала фамилии футболистов сборной Украины
16:33
Климатолог сказала, поглотят ли Украину пески
16:31
Станица Луганская закрыта: как добраться в оккупированный Луганск – ООС Видео
16:24
"Золотой" стационар: журналисты рассказали, сколько требуют за лечение от COVID-19 Видео
16:17
В Офисе президента ответили, опросят ли украинцев о легализации марихуаны
16:07
Далай-лама связал пандемию коронавируса с накопленной кармой Видео
16:04
У Порошенко предложили Зеленскому назначить Яроша в ТКГ по Донбассу Видео
15:56
Ученая назвала напиток, который помогает уберечься от Сovid-19 Видео
15:45
В Кабмине пояснили, как организуют бригады врачей для лечения Covid-19 Видео
15:43
Кого в Украине тестируют на антитела к СOVID-19 и сколько тестов уже сделано
15:36
Огонь по митингующим: в ЕС пригрозили Лукашенко жестким наказанием Видео
15:35
Украина возьмет у Польши 100 млн евро кредита​: на что потратят деньги Видео
15:31
Галь Гадот сыграет самую знаменитую феминистку прошлого
15:17
Стефанчук назвал цель опроса Зеленского Видео
15:04
Коронавирус в Киеве: названы самые "зараженные" районы Видео
14:58
Тихановская поставила Лукашенко ультиматум и пригрозила тотальной забастовкой Видео
14:57
Боевики "ЛНР" ввели новые ограничение на въезд для украинцев
14:42
Холодный душ: 9 удивительных преимуществ для здоровья Видео
14:40
Медик объяснил, кто рискует заразиться коронавирусом повторно Видео
14:29
Коронавирус в России установил смертельный антирекорд: где больше всего жертв Видео
14:26
В КИУ распекли идею Зеленского с опросом в день выборов и заявили о "манипуляции" Видео
14:23
В ЦИК объяснили, пустят ли на выборы простуженных украинцев
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять