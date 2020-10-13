Главред рекомендует: Топ-5 программ для снятия скриншотов

Как сделать скриншот - топ 5 программ

Многие наши читатели наверняка хотя бы раз в жизни оказывались в ситуации, когда нужно быстро сделать скриншот экрана или какой-то запущенной игры, чтобы поделиться со своим собеседником в одной из соцсетей или мессенджере.

Справедливости ради, в Windows уже давно есть штатные средства для снятия скриншотов. Нажмите PrintScreen, вставьте из буфера обмена в Paint, сохраните на жестком диске, потом загрузите на бесплатный хостинг изображений – все это плохо согласуется со словом "быстро".

Инструмент для захвата экрана должен оставаться, прежде всего, инструментом для захвата экрана. Вспомогательные функции тоже нужны, но в меру. В конце концов, для расширенного редактирования изображений имеются Photoshop, GIMP или более простой "Ножницы".

Ниже представлен Топ 5 лучших программ для снятия скриншотов:

ScreenCapture:

ScreenCapture – простая в использовании и бесплатная программа для снятия скриншотов с обширными возможностями. Она позволяет делать снимок всего экрана по долгому зажатию кнопки Print Screen, автоматически сохраняя его, а по короткому – открывать меню захвата части экрана. Сохранять скриншот можно на рабочий стол, в указанную папку или загрузить скриншот онлайн. Последняя функция позволяет быстро делиться изображением с другими.

ScreenCapture

Joxi:

Следующий в нашем топе лучших программ для захвата экрана – Joxi. Это приложение очень похоже на предыдущее, но имеет более выраженный упор на "шеринг" изображений в интернете. Joxi умеет делать снимок всего экрана или его фрагмента как по нажатию иконки в трее, так и горячими клавишами. Последние можно настроить под себя.

Joxi

Браузерная версия для Chrome | Opera | Firefox.

Lightshot:

Lightshot – программа для скриншотов, зарекомендовавшая себя молниеносной скоростью работы. Приложение работает чрезвычайно быстро, наверное, быстрее всех в подборке. При этом функциональность хоть и не очень широка, но не хуже других. Есть возможность снятия всего экрана и его фрагмента, загрузки изображения на сервер приложения, а также применения необходимых эффектов в редакторе.

Lightshot

Браузерная версия для Chrome | Firefox.

ScreenShooter:

ScreenShooter – программа для захвата экрана с располагающим дизайном, обладающая неплохой функциональностью и отличающаяся быстротой работы. Сделать снимок можно как из трея, кликнув по иконке, так и горячими клавишами (настраиваются по-дефолту). Захватывать можно как весь дисплей, так и отдельное окно или рандомную прямоугольную область.

ScreenShooter

PicPick:

PicPick – апогей функциональности, синоним поискового запроса "как сделать скриншот экрана на пк". Приложение с интерфейсом, сильно похожим на оформление MS Word, может быть излишним в бытовых условиях, но для полупрофессионального и профессионального (профессиональная лицензия платная) применения подходит великолепно. Оно как раз является образцом разумного предела: функций много, но не чрезмерно.

PicPick

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