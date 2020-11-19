Google выпустила Chrome 87 – обязательно к ознакомлению всем пользователям браузера

Новая версия запускается и работает быстрее, но потребляет меньше ресурсов, чем раньше.
Американская корпорация Google начала распространять обновление браузера Chrome до версии 87, которое, как обещает авторы, обеспечивает "самый большой прирост производительности за последние годы".
В новой версии, браузер отдаёт приоритет активной вкладке, сокращая использование процессора до 5 раз, что влияет на автономность в положительном ключе – благодаря этому Хром стал запускаться на 25% быстрее и загружать страницы на 7% быстрее при использовании меньшего количества ОЗУ и энергии.
Есть и более броские нововведения: в адресной строке теперь можно не только вводить URL сайтов и поисковые запросы, но и находить настройки браузера, например, чтобы удалить историю посещений, достаточно написать "удалить историю". Также появился поиск по вкладкам, позволяющий быстро найти нужную, если их в переизбытке.
Обновление уже доступно и будет автоматически установлено при последующем перезапуске браузера.
Если этого не произошло, следуйте следующей инструкции:
- Откройте меню Chrome на панели инструментов, нажав на значок с тремя точками в правом верхнем углу;
- Выберите "Справка" => "О браузере Google Chrome";
- Нажмите "Обновить Google Chrome";
- Перезапустите браузер.
Ранее мы рассказывали, как удалить свою страницу в Instagram, и что делать, если захочется её восстановить.