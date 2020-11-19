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Google выпустила Chrome 87 – обязательно к ознакомлению всем пользователям браузера

19 ноября 2020, 14:06

Новая версия запускается и работает быстрее, но потребляет меньше ресурсов, чем раньше.

Chrome 87 / Blog.google
Chrome 87 / Blog.google

Американская корпорация Google начала распространять обновление браузера Chrome до версии 87, которое, как обещает авторы, обеспечивает "самый большой прирост производительности за последние годы".

В новой версии, браузер отдаёт приоритет активной вкладке, сокращая использование процессора до 5 раз, что влияет на автономность в положительном ключе – благодаря этому Хром стал запускаться на 25% быстрее и загружать страницы на 7% быстрее при использовании меньшего количества ОЗУ и энергии.

Есть и более броские нововведения: в адресной строке теперь можно не только вводить URL сайтов и поисковые запросы, но и находить настройки браузера, например, чтобы удалить историю посещений, достаточно написать "удалить историю". Также появился поиск по вкладкам, позволяющий быстро найти нужную, если их в переизбытке.

Обновление уже доступно и будет автоматически установлено при последующем перезапуске браузера.

Если этого не произошло, следуйте следующей инструкции:

  • Откройте меню Chrome на панели инструментов, нажав на значок с тремя точками в правом верхнем углу;
  • Выберите "Справка" => "О браузере Google Chrome";
  • Нажмите "Обновить Google Chrome";
  • Перезапустите браузер.

Ранее мы рассказывали, как удалить свою страницу в Instagram, и что делать, если захочется её восстановить.

Google Chrome
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