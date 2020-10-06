Хиты Bethesda портируют на новые Xbox, PlayStation - в пролете

Кадр из игры Dishonored

На портале американского рейтингового агентств ESRB появилась информация о присвоении возрастных рейтингов Dishonored & Prey The Arkane Collection для следующего поколения консолей Xbox Series X и Series S.

Вероятно, продукты появятся на указанных платформах, тем самым положив начало плодотворному сотрудничеству между Microsoft и Bethesda.

Сборник получил от ESRB возрастную категорию "М" (17+), которая совпадает с оригиналом, выходившим ранее. В обеих играх "присутствуют боли, сопровождающиеся криками боли, брызгами крови, а также ролики с актами насилия, стрельбой в голову, а также сексуальный контент".

Сборники Dishonored & Prey и Wolfenstein выйдут и на текущем поколении консолей.

Бандлы для PS4 и Xbox One уже поступили в продажу у одного из американских ритейлеров, сети Best Buy - на сайте появились и официальные обложки.

Ранее, напомним, стало известно, что софтверный гигант пополнил коллекцию игровых студий в составе подразделения Xbox компанией ZeniMax Media, известной в первую очередь как владелец вышеупомянутой Bethesda Softworks.

Microsoft также получит во владение серию знаменитых игровых франшиз, в том числе The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Quake, Dishonored и много других.

Microsoft пока не комментирует ситуацию. Подробней о главном поглощение этого года и не только его, вы можете прочитать здесь.