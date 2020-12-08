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Игра по Звездным войнам от авторов Fallout спешит на iPhone и Android

8 декабря 2020, 19:09
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Star Wars: KOTOR 2/ Obsidian

Как стало известно, пользователи современных мобильных устройств на базе операционной системы Android и iOS получат возможность поиграть в одну из самых популярных частей серии Star Wars – Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords.

18 декабря этого года игра появится в цифровых магазинах App Store и Google Play. На устройствах Apple потребуется как минимум iOS 10, а запустить культовую ролевую игру получится даже на iPhone 5s. Цена, правда, может отпугнуть – 15 долларов (~400 грн).

Оригинальная RPG от Obsidian, создателей Fallout New Vegas и The Outer Worlds, вышла 16 лет назад и получила средний балл 85/100. Создатели мобильной версии игры уверяют, что она не будет ни в чем урезана, но время загрузки может быть довольно продолжительным.

События Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords разворачиваются во времена Старой Республики, где Совет Джедаев переживает не лучшие времена, и новый герой, один из его верных соратников Ревена, отправляется улучшить положение.

В странствиях ему помогают разные персонажи, некоторые из которых будут рассказывать игрокам об их роли, а так же дадут ответы на многие терзающие вопросы.

Для всех желающих ознакомиться с игрой на больших мониторах доступны следующие предложения:

Ранее мы составили Топ-10 лучших игр на андроид и айос, которые можно скачать и не пожалеть потраченное на них время.

Звездные войны Android Мандалорец IOS
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