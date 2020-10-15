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iPhone 12 — анонс новой линейки повлёк за собой снижение цен

15 октября 2020, 12:15

Apple снизила цену на блок питания и наушники для iPhone.

iPhone 12
iPhone 12

Выпуск новой линейки смартфонов нового поколения iPhone 12 ознаменовал еще и отказ компании Apple от включения в комплект поставки смартфона стандартного зарядного устройства и наушников EarPods — кроме того, эти аксессуары больше не будут входить в комплект iPhone 11, iPhone XR и iPhone SE, которые остались в продаже.

По словам компании, данный выбор был сделан в пользу снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. Решение было принято в рамках программы "экологически чистый шаг", направленной на переход к новым технологиям защиты окружающей среды.

Дабы несколько подсластить пилюлю, Apple снизила цену на свои фирменные наушники EarPods с разъёмом Lightning с 29 до 19 долларов. Новый адаптер питания Apple на 20 Вт для iPhone тоже продаётся по более низкой цене в 19 долларов против 29.

Впрочем, позднее оказалось, что Apple таки решила включить наушники в коробку при поставках в отдельные регионы, в частности во Францию. Об этом сообщается на официальном французском веб-сайте Apple. Там указывается, что смартфоны серии iPhone 12 с разъемом USB Type C с кабелями Lightning будут поставляться вместе с наушниками Lightning.

Ранее стала известна цена на новый iPhone 12 в Украине.

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