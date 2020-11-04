iPhone 12 mini ещё не вышел, а уже получил ограничение

iPhone 12 mini / Verge

Компания Apple ограничила максимальную мощность беспроводной магнитной зарядки MagSafe при использовании с iPhone 12 mini — она будет выдавать 12 Вт против 15 Вт со всеми остальными новыми Айфонами. Об этом сообщил отраслевой интернет-портал Verge, ссылаясь на обновлённую инструкцию к MagSafe.

Так, по утверждению источника, на данный шаг компания пошла, дабы избежать сильного нагрева — в компактном корпусе не так эффективно рассеивается тепло.

Также стало известно, что для достижения максимальной мощности нужно сначала подключить MagSafe к источнику питания, а уже затем к iPhone, иначе зарядка будет идти медленнее. Если вы первым делом присоединили MagSafe к Айфону, то нужно отсоединить ее на три секунды, а затем подключить заново.

Вдобавок к этому говорится, что при подключении аксессуаров к любым моделям iPhone 12 через разъем Lightning, например, наушников EarPods, мощность MagSafe снизится до 7.5 Вт.

Приём предварительных заказов на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max откроется 6 ноября, а старт продаж намечен на 13 ноября.

Ранее в сети появилась информация, что новые смартфоны iPhone 12 оказались способны потерять весь заряд за считанные часы при работе в сетях 5G.