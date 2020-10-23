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Как перенести контакты и данные с телефона на телефон: простые способы

23 октября 2020, 17:25

Если вы решили сменить смартфон либо кардинально перейти на другую операционную систему — это для вас.

При покупке новенького смартфона одной из насущных проблем, с которой сталкивается пользователь, становится "переезд" со старого девайса. Для некоторых людей потеря даже небольшой части данных может перерасти в катастрофу — впрочем, на сегодня перенос данных стал несравненно проще и производится буквально в пару кликов, без синхронизации с облачными хранилищами или соединения с компьютером.

Редакция Главред рассказывает о том, как это сделать на нескольких примерах:

Как перенести контакты с сим карты на телефон Андроид:

Самый простой способ перенести контакты с одного телефона под управлением андроид на другой — используя сим-картку. Для этого следуйте следующей инструкции:

  • Перейдите в "Контакты" на телефоне;
  • Нажмите "Опции" => "Настройки";
  • Выберите "Импорт/экспорт контактов";
  • Нажмите на кнопку "Экспорт";
  • Выберите необходимую СИМ-карту;

Извлеките СИМ-карту из старого телефона и вставьте ее в новый телефон. Следующим шагом будет импортирование контактов со старого телефона андроида на новый:

  • Перейдите в "Контакты" на телефоне;
  • Нажмите "Опции" => "Настройки";
  • Выберите "Импорт/экспорт контактов";
  • Нажмите на кнопку "Импорт";
  • Выберите СИМ-карту в качестве источника импорта.

Контакты будут загружены на устройство незамедлительно.

Как перенести данные с телефона на телефон Андроид:

Еще один полезный лайфхак, как перекинуть контакты с телефона на телефон, в том числе сохраненные данные, между устройствами под управлением андроид — использовать сторонний софт, предназначенные специально для осуществления данных операций. Их масса, как мобильных, так и десктопных.

Среди мобильных приложений хорошо зарекомендовал себя Transfer Contacts, который умеет переносить контакты на Android не только с Android, но и с iPhone, BlackBerry, а также с Nokia, LG или любого старого телефона, на котором есть Bluetooth.

Transfer Contacts /Google play

В качестве примера программы для ПК мы рекомендуем бесплатное приложение Syncios iOS & Android Manager Free. Данная находка предназначена не только для переноса списка контактов c андрода на андроид (а также на айос), но и для переноса фотографии, текстовых сообщений, журналов вызовов, музыки, видео, различных записей и, что немаловажно, приложений.

Syncios iOS & Android Manager

Как перенести данные и контакты с телефона на телефон IOS:

Apple предоставляет своим пользователям аналогичную незамысловатую процедуру по переносу контактов и данных между своими устройствами.

Если у вас по какой-то причине нет доступа к интернету, а концепция облачного хранилища вызывает скорее недоумение. нежели понимание — в таком случаю, вы можете с одинаковой легкостью перенести свои данные и контакты с помощью iTunes.

Для этого следуйте следующей инструкции:

  • Подключите ваш старый iPhone к компьютеру и запустить iTunes;
  • Выберите iPhone в меню iTunes и перейдите на вкладку "Сведения".
  • В самом верху активируйте галочку "Синхронизировать контакты с" и нажмите "Применить".
  • После окончания синхронизации отключите старый iPhone и подключите новый;
  • Выберите iPhone в графе iTunes, перейдите на вкладку "Сведения" и в самом низу активируйте галочку "Синхронизировать контакты с";
  • Пролистайте страницу настроек вниз вплоть до раздела "Дополнения" и активируйте пункт "Контакты".
  • Нажмите "Применить".

Для того, чтобы перенести нужные вам данные необходимо:

На старом айфоне

  • Подключить старый телефон к ПК и запустить iTunes;
  • Выбрать устройство в iTunes;
  • Нажать на "Создать резервную копию сейчас";
  • Дождаться окончания процесса.

Проверить результат можно в меню "Настройки" => "Устройства". Рядом с созданными резервными копиями должна в обязательно порядке отображаться сегодняшняя дата создания.

На новом айфоне:

  • Включить гаджет и следовать инструкциям до появления "Программы и данные";
  • Выбрать функцию "Восстановить из копии iTunes" и нажать "Далее";
  • Подключите новый телефон к компьютеру и выберите iPhone в меню устройств iTunes;
  • Выбрать функцию "Восстановить из копии" и указать последнюю активную копию, ориентируясь на ее дату и размер;
  • Дождаться окончания восстановления.

Как перенести контакты и данные с Андроида на Айос:

Для переноса данных на айос с платформы андроид существует специальное приложение Move to iOS, которое можно совершенно бесплатно скачать из официального магазина Google Play. После установки приложения, проверьте подключение обоих смартфонов к сети wi-fi. Одновременно, подключите оба телефона к зарядным устройствам и приступайте к нижеперечисленным действиям:

  • На Айфоне зайдите в меню "Настройки" => "Программы и данные";
  • Выберите пункт "Перенести данные с Android";
  • Откройте приложение Move to iOS на устройстве андроид и нажмите "Продолжить";
  • Согласитесь с лицензионным соглашением;
  • Вернитесь к айфону и нажмите "Продолжить";
  • Ожидайте получение специального кода из 10 знаков;
  • На устройстве андроид введите полученный код и дождитесь появления функции "Перенос данных";
  • На устройстве андроид, выберите необходимые вам данные, которые вы желаете перенести на айфон;
  • Нажмите "Далее";
  • Когда загрузка на айфоне подойдет к концу, нажмите "Готово" на устройстве андроид;
  • После, на айфоне нажмите "Продолжить" и завершите процесс загрузки, следуя инструкции.

Как перенести контакты и данные с Айос на Андроид:

Сменить платформу айос на андроид можно также просто:

  • Из магазина Google Play скачайте приложение Smart Switch;
  • Запустите приложение;
  • Выберите "Устройство IOS" и нажмите "Начать";
  • Нажмите "Перенос данных с IOS-устройств";
  • Подключите оба телефона к зарядным устройствам;
  • На экране айфона подтвердите фразу "Доверять этому компьютеру?";
  • Нажмите "Да" в приложении Smart Switch;
  • Произведите поиск содержимого, выбирая необходимые вам данные;
  • Нажмите "Импортировать"

Ранее мы рассказывали, как в два клика перевести деньги с телефона на телефон.

Android IOS
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