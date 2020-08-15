lifecell – как проверить счет: все способы

Как проверить счет на Лайфе - просто и быстро / Фото: Reuters

Контролировать свои расходы – ключ к финансовому успеху. Это касается и расходов на мобильную связь.

Каждый мобильный оператор предлагает разные способы, как проверить баланс на телефоне. На этот раз Главред разобрался, как проверить счет на Лайфе (официально – lifecell).

Проверка баланса на Лайфе делается одним из следующих способов:

самый простой и привычный – набрать *111# и вызов: данные об остатке на счете высветятся на экране телефона;

– набрать *111# и вызов: данные об остатке на счете высветятся на экране телефона; самый полный – набрать *121# и вызов: этот способ пригодится, если понадобится дополнительная информация об объеме услуг;

– набрать *121# и вызов: этот способ пригодится, если понадобится дополнительная информация об объеме услуг; самый альтернативный – в life:) SIM меню выбрать опцию Balans, после чего придет смс с интересующей абонента информацией.

Сколько стоит услуга Проверить счет на Лайфе

Проверять баланс в любое время и в любой стране может каждый абонент lifecell. При этом проверка баланса является услугой, что предоставляется бесплатно.

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