Некоторым желающим приобрести PS5 придётся подождать до 2021

PS5 / Sony

Компания Sony заранее принесла извинения всем любителям видеоигр, которые не смогут в этом году приобрести консоль нового поколения PlayStation 5. В разговоре с изданием Reuters президент Sony Interactive Entertainment President Джим Райан рассказал о "существенном спросе" на новую консоль и предупредил о возможном дефиците в первые месяцы после старта продаж.

За первые 12 часов компания продала по предзаказам в США консолей столько же, сколько PlayStation 4 за первые двенадцать недель. Конкретных цифр Джим не назвал, но PS4 в 2013 году разошлась тиражом в миллион экземпляров всего за 24 часа после релиза.

Поэтому те, кто не предзаказывал PS5, навряд ли смогут найти ее в рознице. В настоящий момент Sony прилагает все усилия, чтобы организовать поставки консолей в достаточном количестве к концу года.

Напомним, что в ряде стран консоль появится на прилавках 12 ноября, а мировой релиз (в том числе — в Украине) состоится на неделю позднее.

Изначальная цена на PS5 в Украине в пересчете на евро была одной из самых низких в мире, но с изменением рыночной ситуации консоль подорожала на 500 и 800 гривен соответственно. Так, теперь за преемницу PlayStation 4 с дисковым приводом придется отдать 16 799 грн, при этом версия без дисковода обойдется в 13 499 грн.