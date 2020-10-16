Первый эксклюзив PS5 получил новый трейлер - подробности

Spider-Man: Miles Morales / Sony

Новый день — новое геймплейное видео супергеройского экшена Marvel's Spider-Man: Miles Morales от Game Informer. На этот раз нас порадовали демонстрацией стелс-механик и боевой системы. Майлз Моралес может становиться почти невидимым благодаря камуфляжу в духе Хищника.

Впрочем, никто и не мешает просто влететь в толпу врагов, попутно разбрасывая всех на пути. Смотрим:

Spider-Man: Milse Morales — это продолжение приключенческого экшена Spider-Man, главный герой которого уже не Питер Паркер, а Майлз Моралес — чернокожий Человек-паук, перенявший "паучью эстафету" у Питера. Игроков ждут совершенно новые противники, приемы и суперспособности героя, а также новая карта мира и улучшенная по сравнению с оригиналом графика.

Релиз игры запланирован на 19 ноября 2020 года для PS5. Версия для PS4 выйдет чуть раньше — 12 ноября 2020. Игра войдет в стартовую линейку PlayStation 5.

Ранее Marvel анонсировала две книги, связанные с релизом экшена от Insomniac Games — роман, который расскажет о том, что случилось с главным героем до событий игры, а также полноценный артбук.