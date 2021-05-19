Появились хорошие новости для ПК-геймеров на фоне роста цен на компьютерное железо

Материнские платы могут подешеветь из-за нехватки других компонентов / Reuters

Похоже, для ПК-геймеров есть небольшой лучик счастья в бесконечном росте цен на компьютерные комплектующие. Аналитики отмечают, что нынешний кризис полупроводников спровоцировал падение спроса на материнские платы.

Более того, некоторые розничные продавцы сразу продают новые GPU с материнскими платами. Изначально предполагалось, что такой способ сможет сдержать перепродажу и майнеров. Но всё получилось с точностью до наоборот – теперь огромное количество материнских плат продаются на вторичном рынке.

Всё это может привести к падению продаж до 15-20% у розницы уже в этом квартале. Особенно на фоне того, что многие собирают компьютеры исключительно на платформах для перепродажи (eBay и аналога) из-за высокой стоимости. Впрочем, стоит отметить, вряд ли это затронет премиум-сегмент.

Почему это важно

Как уже писал Главред, цифровая индустрия в 2020 и 2021 годах переживает один из самых больших дефицитов полупроводниковой продукции за последние десятилетия. Хотя изначально дефицит полупроводников затронул автомобильный рынок, сейчас он привел к нехватке микросхем практически во всех сферах и вызвал дефицит процессоров, видеокарт, смартфонов, игровых консолей и т.д.

До этого момента самой большой проблемой для пользователей был дефицит видеокарт. Кроме общего дефицита чипов на рынке он усугубляется майнерами, которые напрямую у поставщиков скупают целые партии видеокарт по тысячи экземпляров. Из-за этого комплектующие не доходят даже до магазинов.

Ранее в этом году NVIDIA даже запустила в продажу видеокарты Geforce RTX 3060, которые должны были стать нерелевантными для майнеров из-за встроенного ограничителя, снижающего производительность при майнинге. К сожалению, чуда не случилось – китайские майнеры менее чем за месяц нашли способ обойти встроенное ограничение,

Какая альтернатива

Игровые облачные сервисы. Они позволяют играть в самые современные и требовательные к техническим характеристикам игры даже на старом компьютере, или на смартфоне. Для полноценного удовольствия от стриминга игр нужен лишь быстрый доступ к интернету.

К примеру, GeForce Now. Он отличается от большинства конкурентов тем, что в нём необязательно заново покупать игры. Пользователю достаточно синхронизировать с сервисом свой аккаунт в Steam, Epic Games Store или Ubisoft Connect, после чего можно запускать тайтлы прямо из своей библиотеки.

Сервис доступен по специальной ссылке. Если вы еще не зарегистрированы в GeForce NOW, то не удивляйтесь, что вас переадресует на GFN.ru для создания аккаунта – это партнерская платформа NVIDIA в Украине и странах СНГ. Сейчас GeForce NOW работает на iOS, Android, а также в браузерах Chrome и Safari.

Тем временем в Украине продолжают дорожать игры для PS4. В первых числах мая в украинском PS Store внезапно выросли цены на такие тайтлы как GT Sport (649 грн вместо 549), Dreams (1199 грн вместо 1049) и Marvel's Человек-Паук (1199 грн вместо 1099). Несколькими неделями позже подорожали игры японской компании SEGA, как новые, так и старые.

При этом цены на дисковые издания на данный момент остаются на прежнем уровне или же наоборот – дешевеют. Правда, вопрос того, насколько долгим будет такая "стабильность", всё ещё остаётся открытым.