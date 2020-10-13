Презентация iPhone 12 - онлайн-трансляция

iPhone 12

Компания Apple проводит презентацию новой линейки смартфонов.

Впервые в истории производителя ожидается сразу четыре модели:

iPhone 12 mini;

iPhone 12;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max.

Стоит отметить, что рендеры новинок утекли в сеть за несколько часов до начала презентации.

iPhone 12

iPhone 12

У смартфона снова прямые грани, как у iPhone 4. Новинка выйдет в пяти цветовых решениях - чёрном, белом, красном, зелёном и синем. Из особенностей:

Он будет на 11% тоньше, чем iPhone 11, на 15% меньше и на 16% легче.

Стекло в этот раз усилено с помощью керамики. Оно прочнее, чем любое стекло, используемое в смартфонах. Apple обещает повысить надёжность при падении в 4 раза.

HomePod mini

Компания показала HomePod mini – это компактная беспроводная колонка с поддержкой Siri.

HomePod mini получила тканевую оплетку корпуса и сенсорную панель сверху со светодиодной подсветкой. Выглядит симпатично. Динамик построен на базе чипа S5, который модифицирует звук 180 раз в секунду. Apple называет это "вычислительным аудио".

HomePod mini

Среди особенностей HomePod mini стоит отметить:

360-градусная колонка, излучающая звук во всех направлениях.

Если включить музыку на одной колонке, вторая автоматически включается в режим "стерео".

Если поднести айфон к колонке, они отреагируют друг на друга. На смартфоне появится информация о треке, который играет в данный момент, а колонка начнётся светится.

HomePod умеет распознавать голоса всех членов семьи и выдаёт именно их личные плейлисты.

HomePod mini не будет вас прослушивать, пока функция Siri не активна.

С колонки можно заранее настроить маршрут своей поездки, который автоматически загрузится на автомобиль.

HomePod можно использовать как интерком: если сказать одной колонке "Мы опаздываем, жду внизу", то сигнал повторится на всех колонках. Эта система может даже прерывать музыку, звучащую в AirPods.

Новинка будет стоить $99 долларов и поступит в продажу в США 16 ноября.

Цветовые решения - серый и черный.

Дата релиза в остальном мире не уточняется.

Эра 5G

Во время презентации Тим Кук объявил, что новые iPhone будут поддерживать стандарт связи 5G.

По его словам, эта технология сделает связь быстрей и безопаснее - мобильный интернет станет быстрее, чем стандартный Wi-fi.

iPhone 12 будет поддерживать 5G

Глава мобильного оператора Verizon отметил, что скорость закачки будет достигать до 4 гигабит в секунду и до 200 мегабит на загрузку. Он также пообещал, что инфраструктура для нового стандарта связи будет распространена во всех популярных локациях, включая стадионы и рестораны. Правда, касается это прежде всего США.