PS5 теряет стартовые эксклюзивы за три недели до её релиза

Destruction AllStars / PS5

Студия Lucid Games и издательство Sony объявили о переносе футуристического автомобильного экшена Destruction AllStars с ранее запланированной даты 12 ноября на февраль следующего года. Изначально игра должна была быть частью ноябрьской стартовой линейки PS5.

При этом отмечается, что в феврале Destruction AllStars добавят в каталог подписки PlayStation Plus, а значит в течение двух месяцев игра будет доступна в подборке бесплатных игр для подписчиков PS Plus на PS5.

Destruction AllStars / PlayStation Россия

Хорошая новость заключается в том, что пользователям, которые уже оформили предварительный заказ на игру, будь то в PSN или в розничной продаже, будет возвращена сумма за покупку.

На следующей неделе Sony обещает показать новый трейлер игры и поделиться свежими подробностями.

Продажи консоли на территории Украины начнутся 19 ноября этого года. На неделю раньше оценить новинку смогут игроманы США, Австралии, Канады, Японии Мексики, Новой Зеландии и Южной Кореи.