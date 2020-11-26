Распродажа "Чёрная пятница" в Epic Games Store – покупаем популярные игры со сидками до 90%

Пользователям предлагают приобрести различные игры по низким ценам.
В сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала масштабная распродажа, приуроченная к "Чёрной Пятнице", которая продлится до 3 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.
Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения "Ведьмака 3" отдают за 173 грн вместо 579. Оригинальный Assassin's Creed можно взять за 45 грн, столько же просят за легендарный Far Cry, во многом определившей жанр шутеров от первого лица.
Из интересных предложений также можно отметить:
- Metro Exodus (-60%) – 270 грн
- Death Stranding (-50%) – 899 грн
- Amnesia: Rebirth (-15%) – 322 грн
- Ghostrunner (-20%) – 508 грн
- Grand Theft Auto V (-50%) – 314 грн
- Watch Dogs: Legion (-25%) – 686 грн
- Red Dead Redemption 2 (-33%) – 602 грн
- The Outer Worlds (-50%) – 424 грн
- Assassins Creed Odyssey (-70%) – 274 грн
- Ghost Recon Breakpoint (-75%) – 228 грн
- HITMAN - Game of the Year Edition (-80%) – 169 грн
- Beyond Good & Evil (-70%) – 22 грн
- Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (-70%) – 227 грн
- Darksiders III (-75%) – 174 грн
- Sherlock Holmes: The Devil's Daughter (-90%) – 52 грн
- Journey (-35%) – 259 грн
- The Wolf Among Us (-70%) – 89 грн
- SOMA (-80%) – 85 грн
- Child of Light: Ultimate Edition (-70%) – 89 грн
- Ashen (-50%) – 239 грн
Ранее мы делились нашими впечатлениями от Ghostrunner, польского киберпанка в духе Hotline Miami.
Автор: Денис Пономаренко