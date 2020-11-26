Распродажа "Чёрная пятница" в Epic Games Store – покупаем популярные игры со сидками до 90%

Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt / CD Projekt RED

В сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала масштабная распродажа, приуроченная к "Чёрной Пятнице", которая продлится до 3 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения "Ведьмака 3" отдают за 173 грн вместо 579. Оригинальный Assassin's Creed можно взять за 45 грн, столько же просят за легендарный Far Cry, во многом определившей жанр шутеров от первого лица.

Из интересных предложений также можно отметить:

Metro Exodus

Red Dead Redemption 2

HITMAN

Child of Light

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