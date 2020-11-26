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Распродажа "Чёрная пятница" в Epic Games Store – покупаем популярные игры со сидками до 90%

26 ноября 2020, 20:40

Пользователям предлагают приобрести различные игры по низким ценам.

Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt
Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt / CD Projekt RED

В сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала масштабная распродажа, приуроченная к "Чёрной Пятнице", которая продлится до 3 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения "Ведьмака 3" отдают за 173 грн вместо 579. Оригинальный Assassin's Creed можно взять за 45 грн, столько же просят за легендарный Far Cry, во многом определившей жанр шутеров от первого лица.

Из интересных предложений также можно отметить:

Metro Exodus
Metro Exodus
Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2
HITMAN
HITMAN
Child of Light
Child of Light

Ранее мы делились нашими впечатлениями от Ghostrunner, польского киберпанка в духе Hotline Miami.

Автор: Денис Пономаренко
Grand Theft Auto Red Dead Redemption 2 Epic Games Store Death Stranding Watch Dogs Epic Games Hitman Amnesia: Rebirth Ghostrunner The Witcher 4
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