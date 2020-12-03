Samsung решила отказаться от развития одной из своих самых популярных линеек смартфонов

Samsung откажется от линейки Galaxy Note

В Samsung рассматривают вариант с прекращением выпуска смартфонов линейки Galaxy Note. Взамен компания сосредоточиться на развитии складных смартфонов, пишет авторитетное издание Reuters со ссылкой сразу на три анонимных источника, знакомых с планами компании.

Это решение отчасти было принято из-за падения спроса на премиальные устройства во время пандемии COVID-19. Вдобавок с каждым годом отличий между Galaxy Note и Galaxy S становится все меньше, поэтому потребность в двух похожих линейках исчезает.

Предположительно, последним устройством в линейке Galaxy Note станет удешевлённый Note20 FE, наследник Galaxy S10e, получившему заслуженное признание фанатов по всему миру. Стилусы тоже никуда не денутся – их поддержку должны получить следующие поколения Galaxy Z Flip, Z Fold, а также Galaxy S21 Ultra.

Напомним, что первый смартфон Galaxy Note увидел свет без малого 10 лет назад. Он, с одной стороны, породил моду на фаблеты (смартфоны с огромными экранами), а с другой – предложил революционные возможности работы со стилусом, которые за прошедшие поколение не повторил ни один другой производитель смартфонов.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra / PhoneArena

Ранее в Сеть просочились новые изображения неанонсированного флагмана Samsung Galaxy S21, презентация которого, по слухам, должна состояться уже в январе 2021 года.

Ожидается, что Galaxy S21 получит 6.2-дюймовую OLED-матрицу с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+, тройную основную камеру на 12, 12 и 64 Мп, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч. В серию также войдут Galaxy S21+ и S21 Ultra с экранами диагональю 6.7 и 6.8 дюйма соответственно.