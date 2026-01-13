Укр
Житомирщину скует лютый мороз: синоптики рассказали, когда ударят самые сильные холода

Дарья Пшеничник
13 января 2026, 15:57
Неделя будет без осадков, только в четверг – умеренный снег.
Житомир погода
Погода в Житомирской области 13-16 января / Коллаж: Главред, фото: Мой Житомир/Telegram

Главные факты:

  • В Житомирской области с 13 по 16 января будут держаться сильные морозы
  • В течение недели без осадков, только в четверг ожидается умеренный снег
  • На дорогах постоянная гололедица, синоптики призывают к осторожности

Житомирская область вступает в период устойчивого похолодания: с 13 по 16 января температура воздуха опустится до –20°, а большинство дней пройдет без осадков. Только в четверг ожидается умеренный снег. Об этом сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии, пишет сайт Житомир.info.

  • 13 января, вторник

В Житомире и области — облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах образуется гололедица, поэтому водителям советуют быть особенно внимательными.

В Житомире: ночью –15…–17°, днем –11…–13°.

В области: ночью –15…–20°, днем –10…–15°. Ветер слабый, юго-западный или западный, 5–10 м/с.

  • 14 января, среда

Погода останется такой же: облачно с прояснениями, без осадков, местами возможен туман. Температура ночью –15…–20°, днем –10…–15°. На дорогах — гололедица.

  • 15 января, четверг

Единственный день недели с осадками. Синоптики прогнозируют умеренный снег и усиление ветра до 7–12 м/с. Температура ночью –15…–20°, днем –8…–13°.

  • 16 января, пятница

Погода снова стабилизируется: без существенных осадков, мороз слегка ослабнет. Ночью –12…–17°, днем –7…–12°.

Метеорологи призывают жителей области учитывать погодные условия во время поездок и быть осторожными из-за гололеда, который будет сохраняться в течение всей недели.

Прогноз погоды в Украине – последние новости

Ранее Главред сообщал , что погода в Тернопольской области во вторник, 13 января, будет облачной, без существенных осадков.

Начальник отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук рассказывала, что на территорию Украины распространится выступ антициклона "BRONCO", сформированного в холодных массах. Это приведет к прекращению осадков и появлению солнечных промежутков в небе.

В то же время, синоптик Наталья Диденко заявила, что погода в Украине во вторник, 13 января, будет антициклонической. По ее прогнозу, суровые морозы еще будут держаться.

Об источнике: Zhitomir.info

Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Кроме текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

