Житомирщину скует лютый мороз: синоптики рассказали, когда ударят самые сильные холода

Житомирская область вступает в период устойчивого похолодания: с 13 по 16 января температура воздуха опустится до –20°, а большинство дней пройдет без осадков. Только в четверг ожидается умеренный снег. Об этом сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии, пишет сайт Житомир.info.

13 января, вторник

В Житомире и области — облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах образуется гололедица, поэтому водителям советуют быть особенно внимательными.

В Житомире: ночью –15…–17°, днем –11…–13°.

В области: ночью –15…–20°, днем –10…–15°. Ветер слабый, юго-западный или западный, 5–10 м/с.

14 января, среда

Погода останется такой же: облачно с прояснениями, без осадков, местами возможен туман. Температура ночью –15…–20°, днем –10…–15°. На дорогах — гололедица.

15 января, четверг

Единственный день недели с осадками. Синоптики прогнозируют умеренный снег и усиление ветра до 7–12 м/с. Температура ночью –15…–20°, днем –8…–13°.

16 января, пятница

Погода снова стабилизируется: без существенных осадков, мороз слегка ослабнет. Ночью –12…–17°, днем –7…–12°.

Метеорологи призывают жителей области учитывать погодные условия во время поездок и быть осторожными из-за гололеда, который будет сохраняться в течение всей недели.

